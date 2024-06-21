https://1prime.ru/20240621/dron-849388681.html

Россия в приоритетном порядке нарастит поставки дронов на СВО, заявил Путин

Россия в приоритетном порядке нарастит поставки дронов на СВО, заявил Путин - 21.06.2024, ПРАЙМ

Россия в приоритетном порядке нарастит поставки дронов на СВО, заявил Путин

Россия первостепенно увеличит поставки дронов и систем поражения в зону спецоперации. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T15:42+0300

2024-06-21T15:42+0300

2024-06-21T15:50+0300

вооружения

россия

сво

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Россия первостепенно увеличит поставки дронов и систем поражения в зону спецоперации. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин."В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов", — отметил глава государства.По словам президента, в зону СВО будут направлены беспилотные авиационные комплексы различных типов, бронетехника, высокоточные системы поражения, ударная авиация, системы обнаружения противника, а также системы управления и связи.Российский лидер особенно отметил, что Россия будет продолжать разрабатывать современные высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые уже находятся в серийном производстве.

https://1prime.ru/20240621/dron-849387843.html

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россия, сво, владимир путин