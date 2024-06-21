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Египет надеется принять на 14% больше российских туристов в этом году
Египет надеется принять на 14% больше российских туристов в этом году - 21.06.2024, ПРАЙМ
Египет надеется принять на 14% больше российских туристов в этом году
Египет по итогам 2024 года планирует принять 1,6 миллиона туристов из России, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости гендиректор генерального... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:12+0300
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2024-06-21T17:12+0300
экономика
египет
туризм
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Египет по итогам 2024 года планирует принять 1,6 миллиона туристов из России, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости гендиректор генерального управления по продвижению туризма Египта Амр Эль-Кади. "С января по июнь у нас рост турпотока из России составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2023 году мы приняли 1,4 миллиона россиян. В этом году я ожидаю, что мы выйдем примерно на 1,6 миллиона", - сказал Амр Эль-Кади на полях первого турфорума БРИКС в Москве. Он отметил, что это будет достигнуто за счет конкурентоспособных цен в отелях и работы над увеличением количества рейсов между Россией и Египтом.
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египет, туризм, российские туристы
Экономика, ЕГИПЕТ, Туризм, российские туристы
Египет надеется принять на 14% больше российских туристов в этом году
Эль-Кади: Египет надеется принять на 14% больше туристов из РФ, чем годом ранее
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Египет по итогам 2024 года планирует принять 1,6 миллиона туристов из России, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости гендиректор генерального управления по продвижению туризма Египта Амр Эль-Кади.
"С января по июнь у нас рост турпотока из России составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2023 году мы приняли 1,4 миллиона россиян. В этом году я ожидаю, что мы выйдем примерно на 1,6 миллиона", - сказал Амр Эль-Кади на полях первого турфорума БРИКС в Москве.
Он отметил, что это будет достигнуто за счет конкурентоспособных цен в отелях и работы над увеличением количества рейсов между Россией и Египтом.
В МИД рассказали, что мешает развитию въездного туризма в Россию