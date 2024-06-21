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ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году
ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году - 21.06.2024, ПРАЙМ
ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году
Отток прямых иностранных инвестиций из России, наблюдавшийся в 2022 году, в прошлом году сменился притоком, следует из данных ООН. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:20+0300
2024-06-21T13:20+0300
экономика
оон
россия
инвестиции
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Отток прямых иностранных инвестиций из России, наблюдавшийся в 2022 году, в прошлом году сменился притоком, следует из данных ООН. Согласно этой информации, в 2022 году Россия зафиксировала отток прямых иностранных инвестиций в 15,2 миллиарда долларов, при этом в прошлом году экономика, наоборот, смогла привлечь около 8,4 миллиарда. Одновременно и российские инвесторы охотнее вкладывали в компании за рубежом - прямые инвестиции России за рубеж выросли до 29,1 миллиарда с 11,5 миллиарда годом ранее. В целом же в мире объем прямых иностранных инвестиций снижается второй год подряд, и в 2023 году объем таких вложений сократился на 1,8%, до 1,3 триллиона долларов.
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оон, россия, инвестиции
Экономика, ООН, РОССИЯ, инвестиции
13:20 21.06.2024
 
ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году

ООН: иностранные инвестиции в российскую экономику вновь начали расти в 2023 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Отток прямых иностранных инвестиций из России, наблюдавшийся в 2022 году, в прошлом году сменился притоком, следует из данных ООН.
Согласно этой информации, в 2022 году Россия зафиксировала отток прямых иностранных инвестиций в 15,2 миллиарда долларов, при этом в прошлом году экономика, наоборот, смогла привлечь около 8,4 миллиарда.
Одновременно и российские инвесторы охотнее вкладывали в компании за рубежом - прямые инвестиции России за рубеж выросли до 29,1 миллиарда с 11,5 миллиарда годом ранее.
В целом же в мире объем прямых иностранных инвестиций снижается второй год подряд, и в 2023 году объем таких вложений сократился на 1,8%, до 1,3 триллиона долларов.
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