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ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году

ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году - 21.06.2024, ПРАЙМ

ООН отметила рост иностранных вложений в российскую экономику в 2023 году

Отток прямых иностранных инвестиций из России, наблюдавшийся в 2022 году, в прошлом году сменился притоком, следует из данных ООН. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:20+0300

2024-06-21T13:20+0300

2024-06-21T13:20+0300

экономика

оон

россия

инвестиции

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Отток прямых иностранных инвестиций из России, наблюдавшийся в 2022 году, в прошлом году сменился притоком, следует из данных ООН. Согласно этой информации, в 2022 году Россия зафиксировала отток прямых иностранных инвестиций в 15,2 миллиарда долларов, при этом в прошлом году экономика, наоборот, смогла привлечь около 8,4 миллиарда. Одновременно и российские инвесторы охотнее вкладывали в компании за рубежом - прямые инвестиции России за рубеж выросли до 29,1 миллиарда с 11,5 миллиарда годом ранее. В целом же в мире объем прямых иностранных инвестиций снижается второй год подряд, и в 2023 году объем таких вложений сократился на 1,8%, до 1,3 триллиона долларов.

https://1prime.ru/20240620/dokazatelstva-849356187.html

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оон, россия, инвестиции