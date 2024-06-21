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На следующей неделе рубль подрастет к доллару и евро, ожидают эксперты - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/ekonomika-849398660.html
На следующей неделе рубль подрастет к доллару и евро, ожидают эксперты
На следующей неделе рубль подрастет к доллару и евро, ожидают эксперты - 21.06.2024, ПРАЙМ
На следующей неделе рубль подрастет к доллару и евро, ожидают эксперты
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе легкого снижения российского рынка акций, ослабления рубля к юаню и роста к доллару и... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T22:33+0300
2024-06-21T22:37+0300
экономика
рубль
евро
доллар
российский рынок акций
прогноз
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе легкого снижения российского рынка акций, ослабления рубля к юаню и роста к доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 0,3% - до 3106 пунктов. Цена на нефть марки Brent за неделю вырастет в пределах 1,5 доллара - до 86,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе сохранится немного ниже 1,07 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе повысится на 2 копейки - до 12,07 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 22 копейки, до 87,74 рубля, евро - на 92 копейки, до 93,34 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "На внешние рыночные настроения могут оказать влияние статданные из США – июньский индекс доверия потребителей CB, продажи новостроек за май и квартальная оценка ВВП. Во второй половине недели пройдет саммит глав ЕС; ФРС обнародует результаты стресс-тестирования банков", - отметил Александр Бахтин из "БКС Мир Инвестиций". "Со стороны экономики США продолжают поступать скорее нейтральные сигналы, что пока позволяет избежать муссирования рисков жесткой посадки экономики. В то же время, риторика представителей ФРС США остается преимущественно жесткой, большинство членов федрезерва выступают за одно понижение базовой процентной ставки в текущем году. Несмотря на очевидные сигналы перекупленности основных мировых акций, рост в них может продолжиться", - заявил Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Валерий Вайсберг из ИК "Регион" указывает на то, что цены на нефть имеют шанс продолжить рост на технических факторах, в то время, как слабые показатели индекса менеджеров по закупкам в еврозоне позволяют предположить, что нынешнее июньское ралли на сырьевых рынках близко к исчерпанию своего потенциала. Бахтин отмечает, что на предстоящей неделе рынок будет следить за ценами на нефть, которые может подстегивать разгар автомобильного сезона в США, и за дивидендными новостями. РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ ПОДСТРОЙКУ На следующей неделе динамика курса мировых резервных валют к рублю будет определяться несколькими факторами, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Во-первых, продолжающимся налоговым периодом, традиционно способствующим укреплению рубля. Во-вторых, динамикой мировых цен на нефть, которые по-прежнему остаются растущими. В-третьих, ожиданиями, что ЦБ РФ в июле повысит ключевую ставку", - перечисляет она. Риском для рубля, и достаточно существенным, в начале недели окажется обнародование Евросоюзом 14-го пакета санкций против российской экономики, считает она. "Кроме того, сокращение порога обязательной репатриации валютной выручки экспортёрами с 80% до 60% может привести к уменьшению предложения валюты", - добавляет эксперт. Это решение призвано снизить навес предложения валюты со стороны экспортеров и уменьшить риск нового отката курса юаня к 11 рублям и ниже, несмотря на приближение налогового периода (28 июня), считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы склонны ожидать возвращения курса юаня в диапазон 12-13 рублей, по нашим оценкам, являющийся справедливым в текущих условиях", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Российские акции продолжают находится под давлением, вероятно вновь протестируют уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне крепкого рубля и отсутствия значимых корпоративных новостей", - заявил Вайсберг. "Хотя техническая перепроданность по индексу и ряду ключевых бумаг, таких как акции Сбербанка, "Лукойла" и "Роснефти" в значительной степени уменьшилась, рынок акций выглядит готовым продолжить восстановление, базовой целью которого, по нашему мнению, видится район 3300 пунктов", - говорит Локтюхов. Эксперт квалифицирует текущее движение как коррекционное - риски по ставкам снижают привлекательность дивидендного профиля рынка и заставляют инвесторов более консервативно оценивать перспективы российской экономики. Он также полагает, что до появления ясности в отношении ставок, способной сдерживать закрытие постдивидендных гэпов по "фишкам", а также подтверждения устойчивости экономического роста и финансовых показателей ведущих корпораций существенного улучшения общерыночной ситуации ждать сложно. По его словам, более вероятным пока выглядит сценарий перехода индекса Мосбиржи к волатильной консолидации в летние месяцы. "Индекс Мосбиржи может продвинуться ближе 3200 пунктов. Покупателей могут сдерживать ожидания повышения ЦБ ключевой ставки и активизация санкционного фона", - говорит Бахтин. Он напомнил, что МТС 25 июня опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. Эксперт также добавил, что из основных корпоративных новостей на российском рынке стоит выделить посвященные вопросу дивидендов собрания акционеров "Совкомбанка", "Башнефти", "Газпром нефти", "Магнита", "АФК Система", "Группы Астра", "Роснефти", "Русгидро", "Сургутнефтегаза" и других.
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рубль, евро, доллар, российский рынок акций, прогноз
Экономика, рубль, евро, доллар, российский рынок акций, прогноз
22:33 21.06.2024 (обновлено: 22:37 21.06.2024)
 
На следующей неделе рубль подрастет к доллару и евро, ожидают эксперты

Эксперты: рынок акций упадет, рубль вырастет к доллару, евро на следующей неделе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей.
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе легкого снижения российского рынка акций, ослабления рубля к юаню и роста к доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 0,3% - до 3106 пунктов.
Цена на нефть марки Brent за неделю вырастет в пределах 1,5 доллара - до 86,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе сохранится немного ниже 1,07 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе повысится на 2 копейки - до 12,07 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 22 копейки, до 87,74 рубля, евро - на 92 копейки, до 93,34 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
"На внешние рыночные настроения могут оказать влияние статданные из США – июньский индекс доверия потребителей CB, продажи новостроек за май и квартальная оценка ВВП. Во второй половине недели пройдет саммит глав ЕС; ФРС обнародует результаты стресс-тестирования банков", - отметил Александр Бахтин из "БКС Мир Инвестиций".
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж
20:11
"Со стороны экономики США продолжают поступать скорее нейтральные сигналы, что пока позволяет избежать муссирования рисков жесткой посадки экономики. В то же время, риторика представителей ФРС США остается преимущественно жесткой, большинство членов федрезерва выступают за одно понижение базовой процентной ставки в текущем году. Несмотря на очевидные сигналы перекупленности основных мировых акций, рост в них может продолжиться", - заявил Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
Валерий Вайсберг из ИК "Регион" указывает на то, что цены на нефть имеют шанс продолжить рост на технических факторах, в то время, как слабые показатели индекса менеджеров по закупкам в еврозоне позволяют предположить, что нынешнее июньское ралли на сырьевых рынках близко к исчерпанию своего потенциала.
Бахтин отмечает, что на предстоящей неделе рынок будет следить за ценами на нефть, которые может подстегивать разгар автомобильного сезона в США, и за дивидендными новостями.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ ПОДСТРОЙКУ
На следующей неделе динамика курса мировых резервных валют к рублю будет определяться несколькими факторами, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Во-первых, продолжающимся налоговым периодом, традиционно способствующим укреплению рубля. Во-вторых, динамикой мировых цен на нефть, которые по-прежнему остаются растущими. В-третьих, ожиданиями, что ЦБ РФ в июле повысит ключевую ставку", - перечисляет она.
Риском для рубля, и достаточно существенным, в начале недели окажется обнародование Евросоюзом 14-го пакета санкций против российской экономики, считает она. "Кроме того, сокращение порога обязательной репатриации валютной выручки экспортёрами с 80% до 60% может привести к уменьшению предложения валюты", - добавляет эксперт.
Это решение призвано снизить навес предложения валюты со стороны экспортеров и уменьшить риск нового отката курса юаня к 11 рублям и ниже, несмотря на приближение налогового периода (28 июня), считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы склонны ожидать возвращения курса юаня в диапазон 12-13 рублей, по нашим оценкам, являющийся справедливым в текущих условиях", - добавляет он.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Доля евро и доллара в расчетах России за импорт впервые упала ниже четверти
19 июня, 22:11
ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ
"Российские акции продолжают находится под давлением, вероятно вновь протестируют уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне крепкого рубля и отсутствия значимых корпоративных новостей", - заявил Вайсберг.
"Хотя техническая перепроданность по индексу и ряду ключевых бумаг, таких как акции Сбербанка, "Лукойла" и "Роснефти" в значительной степени уменьшилась, рынок акций выглядит готовым продолжить восстановление, базовой целью которого, по нашему мнению, видится район 3300 пунктов", - говорит Локтюхов.
Эксперт квалифицирует текущее движение как коррекционное - риски по ставкам снижают привлекательность дивидендного профиля рынка и заставляют инвесторов более консервативно оценивать перспективы российской экономики.
Он также полагает, что до появления ясности в отношении ставок, способной сдерживать закрытие постдивидендных гэпов по "фишкам", а также подтверждения устойчивости экономического роста и финансовых показателей ведущих корпораций существенного улучшения общерыночной ситуации ждать сложно. По его словам, более вероятным пока выглядит сценарий перехода индекса Мосбиржи к волатильной консолидации в летние месяцы.
"Индекс Мосбиржи может продвинуться ближе 3200 пунктов. Покупателей могут сдерживать ожидания повышения ЦБ ключевой ставки и активизация санкционного фона", - говорит Бахтин.
Он напомнил, что МТС 25 июня опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. Эксперт также добавил, что из основных корпоративных новостей на российском рынке стоит выделить посвященные вопросу дивидендов собрания акционеров "Совкомбанка", "Башнефти", "Газпром нефти", "Магнита", "АФК Система", "Группы Астра", "Роснефти", "Русгидро", "Сургутнефтегаза" и других.
 
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