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"Не помогут". В Европе объяснили, как ПВО России сделает F-16 бесполезными
"Не помогут". В Европе объяснили, как ПВО России сделает F-16 бесполезными - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Не помогут". В Европе объяснили, как ПВО России сделает F-16 бесполезными
Истребители F-16 вряд ли принесут Украине хоть какую-то пользу — они фактически бессильны перед российскими системами ПВО, утверждается в публикации... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:11+0300
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Истребители F-16 вряд ли принесут Украине хоть какую-то пользу — они фактически бессильны перед российскими системами ПВО, утверждается в публикации французского издания Midi Libre.Как отмечает газета, Россия "обязательно найдет способ ослабить дальность и удар этих самолетов". Авторы статьи считают, что российские наземные системы ПВО не позволят истребителям подниматься на большую высоту практически на всей территории Украины.Утверждается, что "противовоздушная оборона Кремля заставит F-16 летать на низкой — или даже очень низкой — высоте", а на малых высотах "ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся цели".Поэтому, как подчеркивают опрошенные изданием аналитики, запущенные с F-16 ракеты "и близко не наберут той скорости или высоты, как если бы их запускали с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости".В то же время в статье отмечается, что ракеты Meteor могут достигать большой дальности, даже если будут запущены с малой высоты, но и здесь есть проблема – они несовместимы ни с американскими F-16, ни с французскими истребителями Mirage.
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Вооружения, F-16, ПВО, РОССИЯ
"Не помогут". В Европе объяснили, как ПВО России сделает F-16 бесполезными
Midi Libre: F-16 не помогут Украине - они бессильны перед российской ПВО
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ.
Истребители F-16 вряд ли принесут Украине хоть какую-то пользу — они фактически бессильны перед российскими системами ПВО, утверждается в публикации французского издания Midi Libre
.
Как отмечает газета, Россия "обязательно найдет способ ослабить дальность и удар этих самолетов". Авторы статьи считают, что российские наземные системы ПВО не позволят истребителям подниматься на большую высоту практически на всей территории Украины.
Утверждается, что "противовоздушная оборона Кремля заставит F-16 летать на низкой — или даже очень низкой — высоте", а на малых высотах "ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся цели".
Поэтому, как подчеркивают опрошенные изданием аналитики, запущенные с F-16 ракеты "и близко не наберут той скорости или высоты, как если бы их запускали с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости".
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В то же время в статье отмечается, что ракеты Meteor могут достигать большой дальности, даже если будут запущены с малой высоты, но и здесь есть проблема – они несовместимы ни с американскими F-16, ни с французскими истребителями Mirage.