https://1prime.ru/20240621/f-16-849371748.html

"Не помогут". В Европе объяснили, как ПВО России сделает F-16 бесполезными

"Не помогут". В Европе объяснили, как ПВО России сделает F-16 бесполезными - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Не помогут". В Европе объяснили, как ПВО России сделает F-16 бесполезными

Истребители F-16 вряд ли принесут Украине хоть какую-то пользу — они фактически бессильны перед российскими системами ПВО, утверждается в публикации... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:11+0300

2024-06-21T10:11+0300

2024-06-21T10:11+0300

вооружения

f-16

пво

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/68/841506887_0:74:6016:3458_1920x0_80_0_0_110a2c27caf0e51cfa2ab0c0df4c034e.jpg

МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Истребители F-16 вряд ли принесут Украине хоть какую-то пользу — они фактически бессильны перед российскими системами ПВО, утверждается в публикации французского издания Midi Libre.Как отмечает газета, Россия "обязательно найдет способ ослабить дальность и удар этих самолетов". Авторы статьи считают, что российские наземные системы ПВО не позволят истребителям подниматься на большую высоту практически на всей территории Украины.Утверждается, что "противовоздушная оборона Кремля заставит F-16 летать на низкой — или даже очень низкой — высоте", а на малых высотах "ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся цели".Поэтому, как подчеркивают опрошенные изданием аналитики, запущенные с F-16 ракеты "и близко не наберут той скорости или высоты, как если бы их запускали с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости".В то же время в статье отмечается, что ракеты Meteor могут достигать большой дальности, даже если будут запущены с малой высоты, но и здесь есть проблема – они несовместимы ни с американскими F-16, ни с французскими истребителями Mirage.

https://1prime.ru/20240620/f-16-849350072.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

f-16, пво, россия