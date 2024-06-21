https://1prime.ru/20240621/fab-3000-849367427.html

Запад под впечатлением: журналист-русофоб испугался применения ФАБ-3000

Запад под впечатлением: журналист-русофоб испугался применения ФАБ-3000 - 21.06.2024, ПРАЙМ

Запад под впечатлением: журналист-русофоб испугался применения ФАБ-3000

Вооруженные силы России в Харьковской области впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции, написал на своей странице в соцсети X... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T08:47+0300

2024-06-21T08:47+0300

2024-06-21T09:24+0300

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы России в Харьковской области впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции, написал на своей странице в соцсети X известный журналист-русофоб, сотрудник немецкого издания Bild Юлиан Репке, ссылаясь на распространенное в Сети видео. Об этом сообщает РИА Новости.В соцсети Репке опубликовал такое сообщение: "Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК <…> в прифронтовом селе Липцы Харьковской области".В качестве подтверждения своих слов журналист сослался на видео, снятое российским БПЛА и распространенное в интернете. На видео запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.При этом официальное подтверждение применения ФАБ-3000 на текущий момент отсутствует.МО РФ еще в марте сообщило о старте массового производства трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, трехтонный ФАБ имеет настолько разрушительную силу, что ее можно с успехом применять для штурма особо укрепленных районов. При этом современные технологии, как отметил эксперт, фактически превратят ФАБ-3000 в высокоточное оружие.

https://1prime.ru/20240615/ukraina-849204537.html

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сво, боеприпасы, мнение, авиабомбы