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"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы

"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы

Примененная российскими ВКС в зоне СВО авиабомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб, сообщило немецкое издание Focus. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:37+0300

2024-06-21T14:37+0300

2024-06-21T14:37+0300

вооружения

россия

вкс

сво

авиабомбы

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Примененная российскими ВКС в зоне СВО авиабомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб, сообщило немецкое издание Focus."Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб", — говорится в публикации.Авторы материала отметили, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжелых авиабомб, применяемых в современных конфликтах, при этом они используются достаточно редко, так как для их сброса нужна тщательная материально-техническая подготовка.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты имеют возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ и при этом не подставляться под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://1prime.ru/20240621/svo-849365477.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вкс, сво, авиабомбы