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"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы
"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы
Примененная российскими ВКС в зоне СВО авиабомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб, сообщило немецкое издание Focus. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:37+0300
2024-06-21T14:37+0300
вооружения
россия
вкс
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авиабомбы
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Примененная российскими ВКС в зоне СВО авиабомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб, сообщило немецкое издание Focus."Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб", — говорится в публикации.Авторы материала отметили, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжелых авиабомб, применяемых в современных конфликтах, при этом они используются достаточно редко, так как для их сброса нужна тщательная материально-техническая подготовка.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты имеют возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ и при этом не подставляться под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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россия, вкс, сво, авиабомбы
Вооружения, РОССИЯ, ВКС, СВО, Авиабомбы
14:37 21.06.2024
 
"Разрушительно". В Германии испугались последствий удара российской бомбы

Focus: бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПодготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами "воздух-воздух"
Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Примененная российскими ВКС в зоне СВО авиабомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб, сообщило немецкое издание Focus.
"Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб", — говорится в публикации.
Авторы материала отметили, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжелых авиабомб, применяемых в современных конфликтах, при этом они используются достаточно редко, так как для их сброса нужна тщательная материально-техническая подготовка.
ВКС России активно применяют в зоне СВО авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты имеют возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ и при этом не подставляться под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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