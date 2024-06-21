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Правительство профинансирует предприятия энергетики на Северном Кавказе

Правительство профинансирует предприятия энергетики на Северном Кавказе - 21.06.2024, ПРАЙМ

Правительство профинансирует предприятия энергетики на Северном Кавказе

Правительство РФ направит дополнительное финансирование на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде субъектов РФ Северного Кавказа, соответствующее... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:33+0300

2024-06-21T09:33+0300

2024-06-21T09:33+0300

экономика

россия

правительство

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительное финансирование на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде субъектов РФ Северного Кавказа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина. "Более 810 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства и пойдут на софинансирование расходов, сложившихся с февраля по март, на реализацию мероприятий, предусмотренных этими программами. В числе таких мероприятий - создание в каждом субъекте РФ единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов. Они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах. Также уточняется, что на совещании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае прошлого года Мишустин поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году. А Минэкономразвития и Минфину РФ Мишустин поручил обеспечить для этого необходимые условия и контроль. В прошлом году на поддержку таких программ из резервного фонда правительства было направлено около 960 миллионов рублей. В федеральном бюджете на 2024-2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 миллиарда. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 20 июня, заключается в сообщении.Правительство направит дополнительно более 810 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."Более 810 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии", - говорится в сообщении.Данные регионы стали пилотными в этом проекте.Средства пойдут на софинансирование расходов этих регионов с февраля по март 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.В числе таких мероприятий - создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов.В 2023 году на поддержку таких программ было направлено около 960 миллионов рублей. В федеральном бюджете на 2024–2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство