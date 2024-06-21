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"Пусть идут лесом". Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"Пусть идут лесом". Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа
"Пусть идут лесом". Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Пусть идут лесом". Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа
Последний пакет японских санкций не повлияет на Россию, которая в ответ может прекратить поставку газа в Японию. Таким мнением поделился с РИА Новости депутат... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:08+0300
2024-06-21T15:14+0300
энергетика
россия
япония
газ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Последний пакет японских санкций не повлияет на Россию, которая в ответ может прекратить поставку газа в Японию. Таким мнением поделился с РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.По словам депутата, Россия уже не обращает внимание на ограничения, однако японцы рискуют нанести ущерб себе самим."Санкции больше вредят не нам, а Японии: их экономика ведь во многом зависит от нашего сырья. Может быть, России тоже стоит наложить санкции и перестать им продавать газ: отрубить поставки и пусть они, как говорят у нас в народе, идут лесом", — отметил парламентарий.Собеседник издания также заметил, что нынешняя политика японского руководства лишает страну будущего, однако в перспективе торговля с Россией возобновится. Болотников заключил, что Япония стала сателлитом США, которые оказывают давление на нее во всех вопросах.Ранее в Токио приняли решение ввести ограничения против российских и зарубежных компаний и физических лиц. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России.
https://1prime.ru/20240621/sanktsii-849365995.html
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россия, япония, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Газ
15:08 21.06.2024 (обновлено: 15:14 21.06.2024)
 
"Пусть идут лесом". Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа

Депутат Болотников предложил в ответ на санкции Японии лишить ее газа

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Последний пакет японских санкций не повлияет на Россию, которая в ответ может прекратить поставку газа в Японию. Таким мнением поделился с РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.
По словам депутата, Россия уже не обращает внимание на ограничения, однако японцы рискуют нанести ущерб себе самим.
"Санкции больше вредят не нам, а Японии: их экономика ведь во многом зависит от нашего сырья. Может быть, России тоже стоит наложить санкции и перестать им продавать газ: отрубить поставки и пусть они, как говорят у нас в народе, идут лесом", — отметил парламентарий.
Собеседник издания также заметил, что нынешняя политика японского руководства лишает страну будущего, однако в перспективе торговля с Россией возобновится. Болотников заключил, что Япония стала сателлитом США, которые оказывают давление на нее во всех вопросах.
Ранее в Токио приняли решение ввести ограничения против российских и зарубежных компаний и физических лиц. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России.
Городская жизнь в Токио путешествия - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Япония объявила о санкциях против десятков крупных российских компаний
07:03
 
ЭнергетикаРОССИЯЯПОНИЯГаз
 
 
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