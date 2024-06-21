https://1prime.ru/20240621/gaz-849386191.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T15:08+0300

2024-06-21T15:08+0300

2024-06-21T15:23+0300

газ

энергетика

газпром

рекорд

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания."Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 691 миллион кубометров газа – достигнут 19 июня", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Отмечается, что это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня."Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты, подчеркнули в компании.

https://1prime.ru/20240621/gaz-849386066.html

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