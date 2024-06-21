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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:08+0300
2024-06-21T15:08+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания."Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 691 миллион кубометров газа – достигнут 19 июня", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Отмечается, что это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня."Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты, подчеркнули в компании.
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газ, газпром, рекорд
Газ, Энергетика, Газпром, рекорд
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил июньский рекорд суточных поставок газа российским потребителям
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания.
"Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 691 миллион кубометров газа – достигнут 19 июня", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня.
"Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты, подчеркнули в компании.
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