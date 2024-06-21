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Цены фьючерсов на газ в США снизились до двухнедельного минимума

Цены фьючерсов на газ в США снизились до двухнедельного минимума - 21.06.2024, ПРАЙМ

Цены фьючерсов на газ в США снизились до двухнедельного минимума

Фьючерсы на природный газ в пятницу снизились примерно на 1%, до нового двухнедельного минимума на фоне роста производства и прогнозов о снижении спроса через... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T20:09+0300

2024-06-21T20:09+0300

2024-06-21T20:09+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в пятницу снизились примерно на 1%, до нового двухнедельного минимума на фоне роста производства и прогнозов о снижении спроса через две недели, когда начнет спадать жара, наступившая в большей части страны.Снижение цен последовало несмотря на то, что рост запасов в хранилищах на прошлой неделе был меньше обычного уже шестую неделю подряд, и вопреки последним прогнозам, указывающим на сохранение жары на следующей неделе.По словам аналитиков, рост запасов был ниже обычного, так как несколько производителей ранее в этом году сократили уровни добычи после того, как фьючерсы в феврале и марте упали в цене до минимумов за три с половиной года.Высокие цены в последние недели вынудили некоторых производителей возобновить добычу.Как сообщило в пятницу Управление энергетической информации (EIA), запасы природного газа в хранилищах США на неделе 8-14 июня увеличились на 71 млрд кубических футов.Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 69 млрд кубических футов. В этот же период предыдущего года запасы выросли на 92 69 млрд кубических футов, а пятилетний средний уровень прироста для этого времени года составляет 83 млрд кубических футов.По состоянию на 14.45 по Гринвичу ближайшие, июльские, контракты на природный газ на NYMEX упали на 2,1 цента, или 0,8%, до 2,720 доллара за млн БТЕ. Таким образом контракты уже второй день подряд на пути к самому низкому уровню закрытия с 4 июня.По итогам недели ближайшие контракты демонстрируют снижение примерно на 6% после снижения примерно на 1% на прошлой неделе.Согласно данным LSEG, производство газа в 48 континентальных штатах с начала июня выросло в среднем до 98,2 млрд кубических футов в день, против 25-месячного минимума 98,1 млрд кубических футов в мае.Достигнутый в декабре 2023 года рекордный месячный максимум составлял 105,5 млрд кубических футов в день.Что касается цен, то с начала июня их рост на данный момент составил примерно 5%.

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рынки, мировой рынок газа