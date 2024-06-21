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Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну

Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну - 21.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну потрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T18:41+0300

2024-06-21T18:41+0300

2024-06-21T18:43+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну потрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК.Кроме того, на фотографиях виден большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик, который, как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, был подарен Ким Чен Ыну. Северокорейский лидер, в свою очередь, подарил российскому гостю пару собак породы пхунсан. Путин также прокатил коллегу за рулем подаренного Ауруса.Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора сообщал, что в сентябре 2023 года Владимир Путин дарил Ким Чен Ыну картины художника, который в середине двадцатого века писал зарисовки из жизни Пхеньяна.

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кндр

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