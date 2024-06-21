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Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну
Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну - 21.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну
Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну потрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:41+0300
2024-06-21T18:43+0300
владимир путин
ким чен ын
кндр
пхеньян
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подарок для путина
политика
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну потрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК.Кроме того, на фотографиях виден большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик, который, как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, был подарен Ким Чен Ыну. Северокорейский лидер, в свою очередь, подарил российскому гостю пару собак породы пхунсан. Путин также прокатил коллегу за рулем подаренного Ауруса.Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора сообщал, что в сентябре 2023 года Владимир Путин дарил Ким Чен Ыну картины художника, который в середине двадцатого века писал зарисовки из жизни Пхеньяна.
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владимир путин, ким чен ын, кндр, пхеньян, подарок, подарок для путина, политика
Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР, Пхеньян, подарок, подарок для Путина, политика
18:41 21.06.2024 (обновлено: 18:43 21.06.2024)
 
Стало известно о новых подарках Путина Ким Чен Ыну

Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда и набор с палехской росписью

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну потрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК.
Кроме того, на фотографиях виден большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик, который, как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, был подарен Ким Чен Ыну. Северокорейский лидер, в свою очередь, подарил российскому гостю пару собак породы пхунсан. Путин также прокатил коллегу за рулем подаренного Ауруса.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора сообщал, что в сентябре 2023 года Владимир Путин дарил Ким Чен Ыну картины художника, который в середине двадцатого века писал зарисовки из жизни Пхеньяна.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
Вчера, 09:03
 
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