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Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка

Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка - 21.06.2024, ПРАЙМ

Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка

Последние западные санкции не оказывают влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, банк продолжит развивать сотрудничество с дружественными... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:06+0300

2024-06-21T09:06+0300

2024-06-21T09:06+0300

герман греф

сбербанк

санкции против рф

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Последние западные санкции не оказывают влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, банк продолжит развивать сотрудничество с дружественными странами, сказал глава кредитной организации Герман Греф журналистам в рамках годового общего собрания акционеров. "Мы продолжим развивать и углублять сотрудничество с дружественными странами с фокусом на расчеты в национальных валютах и обслуживании взаимной торговли. Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия", - сказал он. "При этом мы анализируем возможности для сотрудничества в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение, кибербезопасность, биометрия, распознавание речи, развитие ИИ (искусственного интеллекта – ред.)", - добавил Греф.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

герман греф, сбербанк, санкции против рф