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Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка
Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка - 21.06.2024, ПРАЙМ
Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка
Последние западные санкции не оказывают влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, банк продолжит развивать сотрудничество с дружественными... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:06+0300
2024-06-21T09:06+0300
2024-06-21T09:06+0300
герман греф
сбербанк
санкции против рф
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Последние западные санкции не оказывают влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, банк продолжит развивать сотрудничество с дружественными странами, сказал глава кредитной организации Герман Греф журналистам в рамках годового общего собрания акционеров. "Мы продолжим развивать и углублять сотрудничество с дружественными странами с фокусом на расчеты в национальных валютах и обслуживании взаимной торговли. Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия", - сказал он. "При этом мы анализируем возможности для сотрудничества в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение, кибербезопасность, биометрия, распознавание речи, развитие ИИ (искусственного интеллекта – ред.)", - добавил Греф.
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герман греф, сбербанк, санкции против рф
Герман Греф, Сбербанк, санкции против РФ
Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка
Греф: последние западные санкции не влияют на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Последние западные санкции не оказывают влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, банк продолжит развивать сотрудничество с дружественными странами, сказал глава кредитной организации Герман Греф журналистам в рамках годового общего собрания акционеров.
"Мы продолжим развивать и углублять сотрудничество с дружественными странами с фокусом на расчеты в национальных валютах и обслуживании взаимной торговли. Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия", - сказал он.
"При этом мы анализируем возможности для сотрудничества в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение, кибербезопасность, биометрия, распознавание речи, развитие ИИ (искусственного интеллекта – ред.)", - добавил Греф.