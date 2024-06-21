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Греф высказался о влиянии на достаточность капитала от налоговых изменений

Греф высказался о влиянии на достаточность капитала от налоговых изменений - 21.06.2024, ПРАЙМ

Греф высказался о влиянии на достаточность капитала от налоговых изменений

Сбербанк не ждет существенного влияния на достаточность своего капитала из-за предстоящих налоговых изменений и надеется, что инвествычет будет доступен и... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:07+0300

2024-06-21T09:07+0300

2024-06-21T09:07+0300

налоги

герман греф

сбербанк

капитал

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сбербанк не ждет существенного влияния на достаточность своего капитала из-за предстоящих налоговых изменений и надеется, что инвествычет будет доступен и банкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам в рамках годового общего собрания акционеров. "Что касается влияния налоговых изменений, то, конечно, они внесут свои коррективы, и налоговая нагрузка на компании вырастет, но мы к этому готовы",- сказал он. "Посмотрим, в каком виде будет принята итоговая редакция закона. С точки зрения достаточности капитала не думаю, что влияние окажется существенным", - добавил Греф. Он отметил, что банк рассчитывает, что федеральный инвестиционный налоговый вычет будет доступен и финансовому сектору. Также указал, что в прошлом году банк заплатил в бюджет более 900 миллиардов рублей налогов и дивидендов. "В этом году цифра, очевидно, будет больше. В то же время нужно подождать итоговую редакцию закона", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

герман греф, сбербанк, капитал