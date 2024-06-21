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Греф высказался о влиянии на достаточность капитала от налоговых изменений
Греф высказался о влиянии на достаточность капитала от налоговых изменений - 21.06.2024, ПРАЙМ
Греф высказался о влиянии на достаточность капитала от налоговых изменений
Сбербанк не ждет существенного влияния на достаточность своего капитала из-за предстоящих налоговых изменений и надеется, что инвествычет будет доступен и... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:07+0300
2024-06-21T09:07+0300
2024-06-21T09:07+0300
налоги
герман греф
сбербанк
капитал
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сбербанк не ждет существенного влияния на достаточность своего капитала из-за предстоящих налоговых изменений и надеется, что инвествычет будет доступен и банкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам в рамках годового общего собрания акционеров. "Что касается влияния налоговых изменений, то, конечно, они внесут свои коррективы, и налоговая нагрузка на компании вырастет, но мы к этому готовы",- сказал он. "Посмотрим, в каком виде будет принята итоговая редакция закона. С точки зрения достаточности капитала не думаю, что влияние окажется существенным", - добавил Греф. Он отметил, что банк рассчитывает, что федеральный инвестиционный налоговый вычет будет доступен и финансовому сектору. Также указал, что в прошлом году банк заплатил в бюджет более 900 миллиардов рублей налогов и дивидендов. "В этом году цифра, очевидно, будет больше. В то же время нужно подождать итоговую редакцию закона", - заключил он.
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герман греф, сбербанк, капитал
Налоги, Герман Греф, Сбербанк, капитал
Греф высказался о влиянии на достаточность капитала от налоговых изменений
Сбербанк не ждет существенного влияния на достаточность капитала от налоговых изменений
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сбербанк не ждет существенного влияния на достаточность своего капитала из-за предстоящих налоговых изменений и надеется, что инвествычет будет доступен и банкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам в рамках годового общего собрания акционеров.
"Что касается влияния налоговых изменений, то, конечно, они внесут свои коррективы, и налоговая нагрузка на компании вырастет, но мы к этому готовы",- сказал он.
"Посмотрим, в каком виде будет принята итоговая редакция закона. С точки зрения достаточности капитала не думаю, что влияние окажется существенным", - добавил Греф.
Он отметил, что банк рассчитывает, что федеральный инвестиционный налоговый вычет будет доступен и финансовому сектору.
Также указал, что в прошлом году банк заплатил в бюджет более 900 миллиардов рублей налогов и дивидендов. "В этом году цифра, очевидно, будет больше. В то же время нужно подождать итоговую редакцию закона", - заключил он.
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