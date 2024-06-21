https://1prime.ru/20240621/gruziya-849365567.html

Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах

Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах - 21.06.2024, ПРАЙМ

Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T06:39+0300

2024-06-21T06:39+0300

2024-06-21T06:42+0300

экономика

сша

двойные стандарты

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской компанией. Посол США в Грузии Робин Даниган ранее заявила, что компартия Китая является владельцем крупного пакета в компании, которая должна построить первый глубоководный порт в Грузии - Анаклия. Компартия Китая, как подчеркнула посол, финансирует армию России. "Что касается посла США, хочу еще раз выразить уважение в ее адрес и надеюсь, что она внесет большой вклад в оздоровление грузино-американских отношений, - заявил премьер-министр Грузии. - Что касается темы Китая в целом, считаю абсолютно нечестным отношение конкретных партнеров. Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас". В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. Тогда же в Грузии был введен безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.

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сша, двойные стандарты