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Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/gruziya-849365567.html
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах - 21.06.2024, ПРАЙМ
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T06:39+0300
2024-06-21T06:42+0300
экономика
сша
двойные стандарты
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской компанией. Посол США в Грузии Робин Даниган ранее заявила, что компартия Китая является владельцем крупного пакета в компании, которая должна построить первый глубоководный порт в Грузии - Анаклия. Компартия Китая, как подчеркнула посол, финансирует армию России. "Что касается посла США, хочу еще раз выразить уважение в ее адрес и надеюсь, что она внесет большой вклад в оздоровление грузино-американских отношений, - заявил премьер-министр Грузии. - Что касается темы Китая в целом, считаю абсолютно нечестным отношение конкретных партнеров. Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас". В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. Тогда же в Грузии был введен безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.
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сша, двойные стандарты
Экономика, США, двойные стандарты
06:39 21.06.2024 (обновлено: 06:42 21.06.2024)
 
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах

Премьер Грузии: критика США в отношении сотрудничества с КНР - двойной стандарт

© Unsplash/Mostafa MerajiТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия
© Unsplash/Mostafa Meraji
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской компанией.
Посол США в Грузии Робин Даниган ранее заявила, что компартия Китая является владельцем крупного пакета в компании, которая должна построить первый глубоководный порт в Грузии - Анаклия. Компартия Китая, как подчеркнула посол, финансирует армию России.
"Что касается посла США, хочу еще раз выразить уважение в ее адрес и надеюсь, что она внесет большой вклад в оздоровление грузино-американских отношений, - заявил премьер-министр Грузии. - Что касается темы Китая в целом, считаю абсолютно нечестным отношение конкретных партнеров. Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас".
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ
16 июня, 08:48
В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. Тогда же в Грузии был введен безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.
Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.
 
ЭкономикаСШАдвойные стандарты
 
 
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