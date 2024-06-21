https://1prime.ru/20240621/gruziya-849365567.html
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах - 21.06.2024, ПРАЙМ
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T06:39+0300
2024-06-21T06:39+0300
2024-06-21T06:42+0300
экономика
сша
двойные стандарты
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/84/841378472_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_a2df05f7ff2a61c51ca15c1e26f8cfa7.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской компанией. Посол США в Грузии Робин Даниган ранее заявила, что компартия Китая является владельцем крупного пакета в компании, которая должна построить первый глубоководный порт в Грузии - Анаклия. Компартия Китая, как подчеркнула посол, финансирует армию России. "Что касается посла США, хочу еще раз выразить уважение в ее адрес и надеюсь, что она внесет большой вклад в оздоровление грузино-американских отношений, - заявил премьер-министр Грузии. - Что касается темы Китая в целом, считаю абсолютно нечестным отношение конкретных партнеров. Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас". В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. Тогда же в Грузии был введен безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.
https://1prime.ru/20240616/gruziya-849213687.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/84/841378472_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_2ad027f62a49732c1fabaa5033209e4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, двойные стандарты
Экономика, США, двойные стандарты
Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах
Премьер Грузии: критика США в отношении сотрудничества с КНР - двойной стандарт
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику американских партнеров в отношении сотрудничества грузинского руководства с китайской компанией.
Посол США в Грузии Робин Даниган ранее заявила, что компартия Китая является владельцем крупного пакета в компании, которая должна построить первый глубоководный порт в Грузии - Анаклия. Компартия Китая, как подчеркнула посол, финансирует армию России.
"Что касается посла США, хочу еще раз выразить уважение в ее адрес и надеюсь, что она внесет большой вклад в оздоровление грузино-американских отношений, - заявил премьер-министр Грузии. - Что касается темы Китая в целом, считаю абсолютно нечестным отношение конкретных партнеров. Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас".
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ
В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. Тогда же в Грузии был введен безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.
Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.