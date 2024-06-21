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Две трети россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ

Две трети россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ - 21.06.2024, ПРАЙМ

Две трети россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ

20 июня в пресс-центре "Россия Сегодня" состоялась презентация масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий – первого из серии... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:33+0300

2024-06-21T10:33+0300

2024-06-21T10:33+0300

пресс-релизы

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20 июня в пресс-центре "Россия Сегодня" состоялась презентация масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий – первого из серии аналогичных работ. Его авторы – Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательский холдинг РОМИР, отметили, что в целом жители России демонстрируют технологический оптимизм, но по-разному оценивают вероятность реализации различных сценариев развития технологий.Как рассказала Татьяна Соколова,кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ, целью исследования стало создание эффективного инструментария для регулярного мониторинга отношения жителей страны к информационным технологиям и новым вызовам цифровой эпохи.Результаты показывают, что россияне в целом позитивно воспринимают развитие ИТ, испытывая чувства принятия, спокойствия и стабильности. Обеспокоенность внедрением новых технологий высказывает менее 25% опрошенных. “В целом, наши соотечественники даже более оптимистичны по отдельным аспектам интеграции технологий в повседневную жизнь и разные сферы экономики, чем жители других стран”, – обобщил выводы президент холдинга РОМИР Андрей Милехин.При этом исследование выявило существенный разрыв между тем, какие риски ИТ наиболее активно обсуждаются в медиа, что реально тревожит россиян в повседневной жизни и что они прогнозируют. В медиаполе лидирует тема вытеснения людей машинами и исчезновения профессий (36,3% всех сообщений). На втором месте – опасения по поводу возможности выхода искусственного интеллекта (ИИ) из-под контроля человека (12,8% сообщений). В то же время, судя по опросу, эти проблемы не входят в ТОП страхов у россиян. Гораздо больше респондентов волнуют утечки персональных данных (57,4% опрошенных), рост зависимости детей от гаджетов (53,5%) и угрозы кибербезопасности (51,7%).Если говорить о будущем, то в наибольшей степени россиян волнует развитие ИИ. Почти половина опрошенных полагает, что ИИ может искажать информацию (49,7%), а сами технологии можно будет использовать во вред людям (48,2%). Чуть больше трети жителей страны допускают сценарии, при которых ИИ выйдет из-под контроля создателей (38,5%), ИИ позволят принимать решения об использовании оружия (37,8%) и развитие технологий поставит под угрозу само существование человечества (37,3%).Наиболее высокий уровень настороженности в отношении развития ИТ, присутствует у аудиторий 45+, безработных и представителей старшего поколения. Одной из причин может стать реакция на резонансные публикации в СМИ и соцмедиа. Кроме того, значение имеет и персональный уровень тревожности респондента.Вместе с тем, большинство опрошенных считает, что ИИ уже превосходит человека в поиске, хранении и анализе информации. Но люди все еще лидируют в творчестве, постановке целей и генерации новых идей.Еще один примечательный вывод исследования – даже если конкретные цифровые угрозы вызывают повышенную тревожность, жители пока не настроены работать над их предотвращением."Мы видим определенный парадокс — при том, что многие россияне обеспокоены безопасностью своих данных, большинство из них не готовы предпринимать активные действия для защиты от этих угроз. Только около 30% жителей, обеспокоенных утечками или кражей данных, проверяют уровень безопасности сайтов при их посещении или используют запасную банковскую карту для онлайн-платежей", — отметила Татьяна Соколова.Более половины участников исследования (53,5%) тревожатся о чрезмерном увлечении подрастающего поколения гаджетами. Но обсудили эту тему со своими детьми меньше половины респондентов и только 27,3% планируют это сделать.Вместе с тем, зафиксирована готовность опрошенных адаптироваться к изменениям на рынке труда. Например, 37,6% заинтересованы в обучении и получении новых цифровых навыков,и еще 26,6% - уже начали задумываться о смене специальности на более востребованную.Таким образом, россияне в целом демонстрируют сравнительный технологический оптимизм: более 2/3 опрошенных высказывают нейтрально-положительное отношение к развитию отрасли. При этом, почти 40% респондентов с оптимизмом воспринимают внедрение технологий в повседневную жизнь. Однако, даже понимая пользу ИТ для общества, жители страны не всегда переносят ее на себя лично.“Наше исследование — первая попытка комплексно оценить отношение россиян к ИТ на текущем этапе стремительного развития, — подчеркнул президент холдинга РОМИР Андрей Милехин. — Дальнейший мониторинг позволит отслеживать динамику восприятия технологий и прогнозировать реакции общества на новые вызовы в этой сфере. Но важно помнить, что ИИ и другие технологии — это всего лишь инструменты, которые помогают раскрыть человеческий потенциал”.Полная версия отчета по итогам исследования доступна на сайтах Школы коммуникаций НИУ ВШЭ (для гиперссылки: clck.ru/3BNQxs) и исследовательского холдинга РОМИР (для гиперссылки: https://clck.ru/3BNR24).Смешанный дизайн включает в себя комплексный анализ обсуждений отечественного медиаполя (охват — 1 млн сообщений, 470 тыс. авторов, 16,7 млрд просмотров) и репрезентативный опрос населения (выборка – 2500 человек в возрасте 18-65 лет). Исследование проведено с использованием Лонгитюдной системы РОМИР – социально-измерительной системы, которая позволяет проанализировать "настроения" в обществе в динамическом развитии, с учетом всех особенностей и сегментаций по социально-демографическим характеристикам, стилю жизни, ценностям и другим критериям. Школа коммуникаций и РОМИР планируют продолжать исследования в области восприятия информационных технологий в России и представлять их результаты на регулярной основе.Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы