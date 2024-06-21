Две трети россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ

20 июня в пресс-центре "Россия Сегодня" состоялась презентация масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий – первого из серии аналогичных работ. Его авторы – Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательский холдинг РОМИР, отметили, что в целом жители России демонстрируют технологический оптимизм, но по-разному оценивают вероятность реализации различных сценариев развития технологий.Как рассказала Татьяна Соколова,кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ, целью исследования стало создание эффективного инструментария для регулярного мониторинга отношения жителей страны к информационным технологиям и новым вызовам цифровой эпохи.Результаты показывают, что россияне в целом позитивно воспринимают развитие ИТ, испытывая чувства принятия, спокойствия и стабильности. Обеспокоенность внедрением новых технологий высказывает менее 25% опрошенных. “В целом, наши соотечественники даже более оптимистичны по отдельным аспектам интеграции технологий в повседневную жизнь и разные сферы экономики, чем жители других стран”, – обобщил выводы президент холдинга РОМИР Андрей Милехин.При этом исследование выявило существенный разрыв между тем, какие риски ИТ наиболее активно обсуждаются в медиа, что реально тревожит россиян в повседневной жизни и что они прогнозируют. В медиаполе лидирует тема вытеснения людей машинами и исчезновения профессий (36,3% всех сообщений). На втором месте – опасения по поводу возможности выхода искусственного интеллекта (ИИ) из-под контроля человека (12,8% сообщений). В то же время, судя по опросу, эти проблемы не входят в ТОП страхов у россиян. Гораздо больше респондентов волнуют утечки персональных данных (57,4% опрошенных), рост зависимости детей от гаджетов (53,5%) и угрозы кибербезопасности (51,7%).Если говорить о будущем, то в наибольшей степени россиян волнует развитие ИИ. Почти половина опрошенных полагает, что ИИ может искажать информацию (49,7%), а сами технологии можно будет использовать во вред людям (48,2%). Чуть больше трети жителей страны допускают сценарии, при которых ИИ выйдет из-под контроля создателей (38,5%), ИИ позволят принимать решения об использовании оружия (37,8%) и развитие технологий поставит под угрозу само существование человечества (37,3%).Наиболее высокий уровень настороженности в отношении развития ИТ, присутствует у аудиторий 45+, безработных и представителей старшего поколения. Одной из причин может стать реакция на резонансные публикации в СМИ и соцмедиа. Кроме того, значение имеет и персональный уровень тревожности респондента.Вместе с тем, большинство опрошенных считает, что ИИ уже превосходит человека в поиске, хранении и анализе информации. Но люди все еще лидируют в творчестве, постановке целей и генерации новых идей.Еще один примечательный вывод исследования – даже если конкретные цифровые угрозы вызывают повышенную тревожность, жители пока не настроены работать над их предотвращением."Мы видим определенный парадокс — при том, что многие россияне обеспокоены безопасностью своих данных, большинство из них не готовы предпринимать активные действия для защиты от этих угроз. Только около 30% жителей, обеспокоенных утечками или кражей данных, проверяют уровень безопасности сайтов при их посещении или используют запасную банковскую карту для онлайн-платежей", — отметила Татьяна Соколова.Более половины участников исследования (53,5%) тревожатся о чрезмерном увлечении подрастающего поколения гаджетами. Но обсудили эту тему со своими детьми меньше половины респондентов и только 27,3% планируют это сделать.Вместе с тем, зафиксирована готовность опрошенных адаптироваться к изменениям на рынке труда. Например, 37,6% заинтересованы в обучении и получении новых цифровых навыков,и еще 26,6% - уже начали задумываться о смене специальности на более востребованную.Таким образом, россияне в целом демонстрируют сравнительный технологический оптимизм: более 2/3 опрошенных высказывают нейтрально-положительное отношение к развитию отрасли. При этом, почти 40% респондентов с оптимизмом воспринимают внедрение технологий в повседневную жизнь. Однако, даже понимая пользу ИТ для общества, жители страны не всегда переносят ее на себя лично.“Наше исследование — первая попытка комплексно оценить отношение россиян к ИТ на текущем этапе стремительного развития, — подчеркнул президент холдинга РОМИР Андрей Милехин. — Дальнейший мониторинг позволит отслеживать динамику восприятия технологий и прогнозировать реакции общества на новые вызовы в этой сфере. Но важно помнить, что ИИ и другие технологии — это всего лишь инструменты, которые помогают раскрыть человеческий потенциал”.Полная версия отчета по итогам исследования доступна на сайтах Школы коммуникаций НИУ ВШЭ (для гиперссылки: clck.ru/3BNQxs) и исследовательского холдинга РОМИР (для гиперссылки: https://clck.ru/3BNR24).Смешанный дизайн включает в себя комплексный анализ обсуждений отечественного медиаполя (охват — 1 млн сообщений, 470 тыс. авторов, 16,7 млрд просмотров) и репрезентативный опрос населения (выборка – 2500 человек в возрасте 18-65 лет). Исследование проведено с использованием Лонгитюдной системы РОМИР – социально-измерительной системы, которая позволяет проанализировать "настроения" в обществе в динамическом развитии, с учетом всех особенностей и сегментаций по социально-демографическим характеристикам, стилю жизни, ценностям и другим критериям. Школа коммуникаций и РОМИР планируют продолжать исследования в области восприятия информационных технологий в России и представлять их результаты на регулярной основе.Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.
20 июня в пресс-центре "Россия Сегодня" состоялась презентация масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий – первого из серии аналогичных работ. Его авторы – Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательский холдинг РОМИР, отметили, что в целом жители России демонстрируют технологический оптимизм, но по-разному оценивают вероятность реализации различных сценариев развития технологий.
Как рассказала Татьяна Соколова,кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ, целью исследования стало создание эффективного инструментария для регулярного мониторинга отношения жителей страны к информационным технологиям и новым вызовам цифровой эпохи.
Результаты показывают, что россияне в целом позитивно воспринимают развитие ИТ, испытывая чувства принятия, спокойствия и стабильности. Обеспокоенность внедрением новых технологий высказывает менее 25% опрошенных. “В целом, наши соотечественники даже более оптимистичны по отдельным аспектам интеграции технологий в повседневную жизнь и разные сферы экономики, чем жители других стран”, – обобщил выводы президент холдинга РОМИР Андрей Милехин.
При этом исследование выявило существенный разрыв между тем, какие риски ИТ наиболее активно обсуждаются в медиа, что реально тревожит россиян в повседневной жизни и что они прогнозируют. В медиаполе лидирует тема вытеснения людей машинами и исчезновения профессий (36,3% всех сообщений). На втором месте – опасения по поводу возможности выхода искусственного интеллекта (ИИ) из-под контроля человека (12,8% сообщений). В то же время, судя по опросу, эти проблемы не входят в ТОП страхов у россиян. Гораздо больше респондентов волнуют утечки персональных данных (57,4% опрошенных), рост зависимости детей от гаджетов (53,5%) и угрозы кибербезопасности (51,7%).
Если говорить о будущем, то в наибольшей степени россиян волнует развитие ИИ. Почти половина опрошенных полагает, что ИИ может искажать информацию (49,7%), а сами технологии можно будет использовать во вред людям (48,2%). Чуть больше трети жителей страны допускают сценарии, при которых ИИ выйдет из-под контроля создателей (38,5%), ИИ позволят принимать решения об использовании оружия (37,8%) и развитие технологий поставит под угрозу само существование человечества (37,3%).
Наиболее высокий уровень настороженности в отношении развития ИТ, присутствует у аудиторий 45+, безработных и представителей старшего поколения. Одной из причин может стать реакция на резонансные публикации в СМИ и соцмедиа. Кроме того, значение имеет и персональный уровень тревожности респондента.
Вместе с тем, большинство опрошенных считает, что ИИ уже превосходит человека в поиске, хранении и анализе информации. Но люди все еще лидируют в творчестве, постановке целей и генерации новых идей.
Еще один примечательный вывод исследования – даже если конкретные цифровые угрозы вызывают повышенную тревожность, жители пока не настроены работать над их предотвращением.
"Мы видим определенный парадокс — при том, что многие россияне обеспокоены безопасностью своих данных, большинство из них не готовы предпринимать активные действия для защиты от этих угроз. Только около 30% жителей, обеспокоенных утечками или кражей данных, проверяют уровень безопасности сайтов при их посещении или используют запасную банковскую карту для онлайн-платежей", — отметила Татьяна Соколова.
Более половины участников исследования (53,5%) тревожатся о чрезмерном увлечении подрастающего поколения гаджетами. Но обсудили эту тему со своими детьми меньше половины респондентов и только 27,3% планируют это сделать.
Вместе с тем, зафиксирована готовность опрошенных адаптироваться к изменениям на рынке труда. Например, 37,6% заинтересованы в обучении и получении новых цифровых навыков,и еще 26,6% - уже начали задумываться о смене специальности на более востребованную.
Таким образом, россияне в целом демонстрируют сравнительный технологический оптимизм: более 2/3 опрошенных высказывают нейтрально-положительное отношение к развитию отрасли. При этом, почти 40% респондентов с оптимизмом воспринимают внедрение технологий в повседневную жизнь. Однако, даже понимая пользу ИТ для общества, жители страны не всегда переносят ее на себя лично.
“Наше исследование — первая попытка комплексно оценить отношение россиян к ИТ на текущем этапе стремительного развития, — подчеркнул президент холдинга РОМИР Андрей Милехин. — Дальнейший мониторинг позволит отслеживать динамику восприятия технологий и прогнозировать реакции общества на новые вызовы в этой сфере. Но важно помнить, что ИИ и другие технологии — это всего лишь инструменты, которые помогают раскрыть человеческий потенциал”.
Полная версия отчета по итогам исследования доступна на сайтах Школы коммуникаций НИУ ВШЭ (для гиперссылки: clck.ru/3BNQxs) и исследовательского холдинга РОМИР (для гиперссылки: https://clck.ru/3BNR24).
Смешанный дизайн включает в себя комплексный анализ обсуждений отечественного медиаполя (охват — 1 млн сообщений, 470 тыс. авторов, 16,7 млрд просмотров) и репрезентативный опрос населения (выборка – 2500 человек в возрасте 18-65 лет). Исследование проведено с использованием Лонгитюдной системы РОМИР – социально-измерительной системы, которая позволяет проанализировать "настроения" в обществе в динамическом развитии, с учетом всех особенностей и сегментаций по социально-демографическим характеристикам, стилю жизни, ценностям и другим критериям. Школа коммуникаций и РОМИР планируют продолжать исследования в области восприятия информационных технологий в России и представлять их результаты на регулярной основе.
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.
Источник: Школа коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.