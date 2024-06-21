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Индия оштрафовала криптобиржу Binance на несколько миллионов долларов - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Индия оштрафовала криптобиржу Binance на несколько миллионов долларов
Индия оштрафовала криптобиржу Binance на несколько миллионов долларов - 21.06.2024, ПРАЙМ
Индия оштрафовала криптобиржу Binance на несколько миллионов долларов
Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 188,2 миллиона рупий (около 2,25 миллиона долларов) на крупнейшую в мире криптовалютную биржу... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:30+0300
2024-06-21T13:30+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – ПРАЙМ. Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 188,2 миллиона рупий (около 2,25 миллиона долларов) на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance за нарушение действующих в стране правил борьбы с отмыванием денег. В своем уведомлении управление сообщило, что наложило штраф "в связи с продолжающимся предоставлением Binance услуг индийским клиентам и осуществлением операций на территории Индии без соблюдения своих установленных законом обязательств в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года". Binance была одной из девяти работающих в Индии иностранных криптовалютных бирж, доступ к которым был заблокирован индийским подразделением финансовой разведки в декабре прошлого года. Власти страны также потребовали от Apple и Google заблокировать доступ к этим криптовалютным биржам в своих магазинах приложений на территории Индии. Согласно действующим в Индии правилам, криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в подразделении финансовой разведки и соблюдать местные правила борьбы с отмыванием денег. Кроме того, они должны соблюдать требования удерживать налоги с криптовалютных операций и прибыли.
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индия, binance
Криптовалюта, ИНДИЯ, Binance
13:30 21.06.2024
 
Индия оштрафовала криптобиржу Binance на несколько миллионов долларов

Индия оштрафовала криптобиржу Binance на 2,25 миллиона долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – ПРАЙМ. Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 188,2 миллиона рупий (около 2,25 миллиона долларов) на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance за нарушение действующих в стране правил борьбы с отмыванием денег.
В своем уведомлении управление сообщило, что наложило штраф "в связи с продолжающимся предоставлением Binance услуг индийским клиентам и осуществлением операций на территории Индии без соблюдения своих установленных законом обязательств в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года".
Binance была одной из девяти работающих в Индии иностранных криптовалютных бирж, доступ к которым был заблокирован индийским подразделением финансовой разведки в декабре прошлого года. Власти страны также потребовали от Apple и Google заблокировать доступ к этим криптовалютным биржам в своих магазинах приложений на территории Индии.
Согласно действующим в Индии правилам, криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в подразделении финансовой разведки и соблюдать местные правила борьбы с отмыванием денег. Кроме того, они должны соблюдать требования удерживать налоги с криптовалютных операций и прибыли.
 
КриптовалютаИНДИЯBinance
 
 
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