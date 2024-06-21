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Эксперты рассказали об изменении цен на жилье после отмены льготной ипотеки - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали об изменении цен на жилье после отмены льготной ипотеки
Эксперты рассказали об изменении цен на жилье после отмены льготной ипотеки - 21.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали об изменении цен на жилье после отмены льготной ипотеки
Рынок недвижимости в России находится в периоде нестабильности, а рост цен делает жилье все менее доступным для покупки, сообщают "Новые известия". | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:15+0300
2024-06-21T13:27+0300
россия
льготная ипотека
новостройки
жилье
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МОСКВА, 21 ИЮН - ПРАЙМ. Рынок недвижимости в России находится в периоде нестабильности, а рост цен делает жилье все менее доступным для покупки, сообщают "Новые известия".Согласно изданию, приближение завершения программы льготной ипотеки вызывает активный спрос на жилье. Жители регионов стараются успеть оформить сделку до прекращения субсидий, несмотря на высокие финансовые потери от переплат банкам. Так, директор компании "Новастрой" Антонина Дарчинова прогнозирует снижение интереса к новостройкам после прекращения действия льготной ипотеки на 30-40 процентов."Мы ожидаем падения спроса с 1 июля на 30—40%, именно столько сейчас занимает объем сделок по льготной ипотеке. Плюс к этому увеличатся ставки для части аудитории и по "Семейной ипотеке". Ожидаем также отмену возможности субсидировать ставки", — отметила Дарчинова.В регионах с развитым туризмом, таких как Дагестан и Алтай, жилье стало объектом инвестиций, в то время как местные жители не могут себе его позволить из-за высоких цен, заметили в издании.Депутат Госдумы Сергей Аксаков ранее отмечал, что в будущем жилье станет доступнее, и льготная ипотека перестанет быть необходимостью.
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россия, льготная ипотека, новостройки, жилье
РОССИЯ, льготная ипотека, новостройки, жилье
13:15 21.06.2024 (обновлено: 13:27 21.06.2024)
 
Эксперты рассказали об изменении цен на жилье после отмены льготной ипотеки

Эксперты рассказали, как изменятся цены на жилье после отмены льготной ипотеки

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 21 ИЮН - ПРАЙМ. Рынок недвижимости в России находится в периоде нестабильности, а рост цен делает жилье все менее доступным для покупки, сообщают "Новые известия".
Согласно изданию, приближение завершения программы льготной ипотеки вызывает активный спрос на жилье. Жители регионов стараются успеть оформить сделку до прекращения субсидий, несмотря на высокие финансовые потери от переплат банкам.
Так, директор компании "Новастрой" Антонина Дарчинова прогнозирует снижение интереса к новостройкам после прекращения действия льготной ипотеки на 30-40 процентов.
"Мы ожидаем падения спроса с 1 июля на 30—40%, именно столько сейчас занимает объем сделок по льготной ипотеке. Плюс к этому увеличатся ставки для части аудитории и по "Семейной ипотеке". Ожидаем также отмену возможности субсидировать ставки", — отметила Дарчинова.
В регионах с развитым туризмом, таких как Дагестан и Алтай, жилье стало объектом инвестиций, в то время как местные жители не могут себе его позволить из-за высоких цен, заметили в издании.
Депутат Госдумы Сергей Аксаков ранее отмечал, что в будущем жилье станет доступнее, и льготная ипотека перестанет быть необходимостью.
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