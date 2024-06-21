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"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов - 21.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240621/ipoteka-849389258.html
"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов
"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов
Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8% и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке, сообщила пресс-служба банка. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:04+0300
2024-06-21T16:04+0300
экономика
сбербанк
льготная ипотека
it-ипотека
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8% и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке, сообщила пресс-служба банка. "В преддверии закрытия программы "Господдержка" "Сбер" максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля. По этой причине с 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня. "По программе для IT-специалистов "Сбер" продолжает прием заявок, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. Банк возобновит выдачи при выделении нового лимита", - добавляется в сообщении. Также указывается, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. В пресс-службе напомнили, что массовая льготная программа "Господдержка" была запущена в 2020 году. По данным "Домклик", с момента запуска программы Сбербанк выдал 868,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму около 3 триллионов рублей. Также отмечается, что программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 года. С момента запуска программы Сбербанк выдал по ней 30,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 234,4 миллиарда рублей.
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сбербанк, льготная ипотека, it-ипотека
Экономика, Сбербанк, льготная ипотека, IT-ипотека
16:04 21.06.2024
 
"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов

"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке и останавливает выдачу по IT

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8% и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке, сообщила пресс-служба банка.
"В преддверии закрытия программы "Господдержка" "Сбер" максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля. По этой причине с 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня.
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"По программе для IT-специалистов "Сбер" продолжает прием заявок, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. Банк возобновит выдачи при выделении нового лимита", - добавляется в сообщении.
Также указывается, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме.
В пресс-службе напомнили, что массовая льготная программа "Господдержка" была запущена в 2020 году. По данным "Домклик", с момента запуска программы Сбербанк выдал 868,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму около 3 триллионов рублей.
Также отмечается, что программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 года. С момента запуска программы Сбербанк выдал по ней 30,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 234,4 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаСбербанкльготная ипотекаIT-ипотека
 
 
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