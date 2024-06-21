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"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов

"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" завершает прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов

Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8% и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке, сообщила пресс-служба банка. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:04+0300

2024-06-21T16:04+0300

2024-06-21T16:04+0300

экономика

сбербанк

льготная ипотека

it-ипотека

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8% и временно приостанавливает выдачи по IT-ипотеке, сообщила пресс-служба банка. "В преддверии закрытия программы "Господдержка" "Сбер" максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля. По этой причине с 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня. "По программе для IT-специалистов "Сбер" продолжает прием заявок, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. Банк возобновит выдачи при выделении нового лимита", - добавляется в сообщении. Также указывается, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. В пресс-службе напомнили, что массовая льготная программа "Господдержка" была запущена в 2020 году. По данным "Домклик", с момента запуска программы Сбербанк выдал 868,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму около 3 триллионов рублей. Также отмечается, что программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 года. С момента запуска программы Сбербанк выдал по ней 30,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 234,4 миллиарда рублей.

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сбербанк, льготная ипотека, it-ипотека