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Бельгия выступила против изъятия российских активов в ЕС
Бельгия выступила против изъятия российских активов в ЕС - 21.06.2024, ПРАЙМ
Бельгия выступила против изъятия российских активов в ЕС
Бельгия выступила против изъятия замороженных в ЕС российских активов, отметив, что это приведет к непредсказуемым последствиям. Также она потребовала... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:54+0300
2024-06-21T17:54+0300
2024-06-21T17:54+0300
экономика
ес
бельгия
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Бельгия выступила против изъятия замороженных в ЕС российских активов, отметив, что это приведет к непредсказуемым последствиям. Также она потребовала "распределить риски" по кредиту Украине. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Люксембурге, где проходило министерское совещание ЕС, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В ее юрисдикции также находится депозитарий Euroclear, на счетах которого лежит большая часть замороженных в ЕС российских активов. "Для нашей страны принципиально важны две вещи - не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскости. Второе – это распределение рисков – это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии", — сказал ван Петегем.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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ес, бельгия, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, БЕЛЬГИЯ, замороженные российские активы
Бельгия выступила против изъятия российских активов в ЕС
Минфин Бельгии: изъятие активов РФ в ЕС приведет к непредсказуемым последствиям
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Бельгия выступила против изъятия замороженных в ЕС российских активов, отметив, что это приведет к непредсказуемым последствиям. Также она потребовала "распределить риски" по кредиту Украине. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Люксембурге, где проходило министерское совещание ЕС, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.
Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В ее юрисдикции также находится депозитарий Euroclear, на счетах которого лежит большая часть замороженных в ЕС российских активов.
"Для нашей страны принципиально важны две вещи - не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскости. Второе – это распределение рисков – это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии", — сказал ван Петегем.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Запахло дефолтом: зачем Запад нацелился на российские активы