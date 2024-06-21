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Канада введет новые пошлины на китайские электромобили, сообщили СМИ

Канада введет новые пошлины на китайские электромобили, сообщили СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ

Канада введет новые пошлины на китайские электромобили, сообщили СМИ

Канада вслед за решением ЕС и США готовит новые пошлины на китайские электромобили, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:17+0300

2024-06-21T10:17+0300

2024-06-21T10:17+0300

экономика

китай

пошлины

электромобили

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Канада вслед за решением ЕС и США готовит новые пошлины на китайские электромобили, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее администрация США объявила о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%. Позже Еврокомиссия объявила о введении в ЕС с июля дополнительной пошлины в размере до 25% на ввоз электромобилей из Китая. "Правительство премьер-министра (Канады - ред.) Джастина Трюдо готовит потенциальные новые пошлины на электромобили китайского производства, чтобы Канада присоединилась к действиям, предпринятым США и Европейским Союзом", - говорится в сообщении. По данным агентства, на Трюдо оказывается давление как внутри страны, так и за рубежом, чтобы он последовал примеру США в вопросе пошлин на китайские электромобили. Отмечается, что главную обеспокоенность у Трюдо вызывает перспектива того, что дешевые автомобили китайских автопроизводителей в конечном итоге "наводнят рынок". Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь привёл на брифинге слова вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна о том, что введение ЕС пошлин в отношении электромобилей из Китая подрывает глобальное сотрудничество по борьбе с изменением климата. Также официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что дискриминационная практика США в отношении китайских электромобилей нарушает правила Всемирной торговой организации, подрывает стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, и в конечном итоге нанесет ущерб интересам самих Штатов. Президент России Владимир Путин заявлял, что обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве автомобилей, в частности электромобилей, являются ерундой - если рынок поглощает все выпущенные машины, то перепроизводства быть не может.

https://1prime.ru/20240619/elektromobili-849295992.html

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китай, пошлины, электромобили