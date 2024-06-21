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Центробанк определит валюты для оплаты уставного капитала финорганизаций - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Центробанк определит валюты для оплаты уставного капитала финорганизаций
Центробанк определит валюты для оплаты уставного капитала финорганизаций - 21.06.2024, ПРАЙМ
Центробанк определит валюты для оплаты уставного капитала финорганизаций
Законопроект, позволяющий Банку России определять иностранные валюты, которыми можно оплачивать акции и доли в уставном капитале российских кредитных и... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:51+0300
2024-06-21T16:51+0300
банк россии
капитал
банки
нпф
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий Банку России определять иностранные валюты, которыми можно оплачивать акции и доли в уставном капитале российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ), внесен в Госдуму. Авторами этой законодательной инициативы, согласно базе данных Госдумы, выступила группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, а также сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев. Законопроект относит к функциям совета директоров Банка России определение на ежегодной основе перечня видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных и страховых организаций, НПФ. Данное решение должно размещаться на сайте ЦБ в интернете не позднее 15 февраля. Одновременно из закона о страховом деле исключается требование об оплате иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций исключительно валютой РФ. Данные изменения вносятся в целях повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, а также расширения возможностей по противодействию иностранным ограничительным мерам, дедолларизация российской экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля. "Кроме того, будут создаваться дополнительные условия для перехода к использованию российского рубля и национальных валют отдельных стран - торговых партнеров Российской Федерации в трансграничных расчетах, а также для снижения рисков, обусловленных действиями недружественных государств и связанных с возможным формированием капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро", - сказано в пояснительной записке. В качестве видов иностранных валют, которые могли бы вноситься в оплату уставного капитала таких российских финансовых организаций, разработчики называют валюты стран ЕАЭС, БРИКС, Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
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капитал, банки, нпф, страховщики
Банк России, капитал, Банки, НПФ, страховщики
16:51 21.06.2024
 
Центробанк определит валюты для оплаты уставного капитала финорганизаций

ЦБ определит валюты для оплаты уставного капитала банков, страховщиков и НПФ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий Банку России определять иностранные валюты, которыми можно оплачивать акции и доли в уставном капитале российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ), внесен в Госдуму.
Авторами этой законодательной инициативы, согласно базе данных Госдумы, выступила группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, а также сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев.
Законопроект относит к функциям совета директоров Банка России определение на ежегодной основе перечня видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных и страховых организаций, НПФ. Данное решение должно размещаться на сайте ЦБ в интернете не позднее 15 февраля. Одновременно из закона о страховом деле исключается требование об оплате иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций исключительно валютой РФ.
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Данные изменения вносятся в целях повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, а также расширения возможностей по противодействию иностранным ограничительным мерам, дедолларизация российской экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля.
"Кроме того, будут создаваться дополнительные условия для перехода к использованию российского рубля и национальных валют отдельных стран - торговых партнеров Российской Федерации в трансграничных расчетах, а также для снижения рисков, обусловленных действиями недружественных государств и связанных с возможным формированием капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро", - сказано в пояснительной записке.
В качестве видов иностранных валют, которые могли бы вноситься в оплату уставного капитала таких российских финансовых организаций, разработчики называют валюты стран ЕАЭС, БРИКС, Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
 
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