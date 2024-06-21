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Минфин США ввел санкции против 12 россиян - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Минфин США ввел санкции против 12 россиян
Минфин США ввел санкции против 12 россиян - 21.06.2024, ПРАЙМ
Минфин США ввел санкции против 12 россиян
Министерство финансов США объявило о введении санкций против 12 человек из руководства "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении ведомства. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:18+0300
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сша
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 12 человек из руководства "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в список вошли исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов и директор по правовым вопросам Игорь Чекунов.Информация о введении ограничений была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами. В списке содержатся только паспортные данные и гражданство указанных лиц, которые совпадают с данными, предоставленными на сайте компании.Санкции включают запрет на пользование услугами "Лаборатории Касперского" для американских граждан с 29 сентября текущего года. Министерство торговли США подчеркивает, что компания представляет угрозу для национальной безопасности страны.
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сша, касперский
США, Касперский
17:18 21.06.2024 (обновлено: 17:39 21.06.2024)
 
Минфин США ввел санкции против 12 россиян

Минфин США ввел санкции против 12 россиян

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 12 человек из руководства "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в список вошли исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов и директор по правовым вопросам Игорь Чекунов.
Информация о введении ограничений была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами. В списке содержатся только паспортные данные и гражданство указанных лиц, которые совпадают с данными, предоставленными на сайте компании.
Санкции включают запрет на пользование услугами "Лаборатории Касперского" для американских граждан с 29 сентября текущего года. Министерство торговли США подчеркивает, что компания представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений
05:32
 
СШАКасперский
 
 
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