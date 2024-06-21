https://1prime.ru/20240621/kasperskiy-849392626.html
Минфин США ввел санкции против 12 россиян
Минфин США ввел санкции против 12 россиян - 21.06.2024, ПРАЙМ
Минфин США ввел санкции против 12 россиян
Министерство финансов США объявило о введении санкций против 12 человек из руководства "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении ведомства. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:18+0300
2024-06-21T17:18+0300
2024-06-21T17:39+0300
сша
касперский
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 12 человек из руководства "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в список вошли исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов и директор по правовым вопросам Игорь Чекунов.Информация о введении ограничений была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами. В списке содержатся только паспортные данные и гражданство указанных лиц, которые совпадают с данными, предоставленными на сайте компании.Санкции включают запрет на пользование услугами "Лаборатории Касперского" для американских граждан с 29 сентября текущего года. Министерство торговли США подчеркивает, что компания представляет угрозу для национальной безопасности страны.
https://1prime.ru/20240621/kaspersky-849364573.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, касперский
Минфин США ввел санкции против 12 россиян
Минфин США ввел санкции против 12 россиян
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 12 человек из руководства "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в список вошли исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов и директор по правовым вопросам Игорь Чекунов.
Информация о введении ограничений была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами. В списке содержатся только паспортные данные и гражданство указанных лиц, которые совпадают с данными, предоставленными на сайте компании.
Санкции включают запрет на пользование услугами "Лаборатории Касперского" для американских граждан с 29 сентября текущего года. Министерство торговли США подчеркивает, что компания представляет угрозу для национальной безопасности страны.
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений