Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/kaspersky-849364573.html
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений
"Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T05:32+0300
2024-06-21T05:35+0300
экономика
лаборатория касперского
сша
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/83890/12/838901236_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8368fc5d469a6db13085bc5402aefd9b.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. В других странах бизнес компании остается стабильным. Несмотря на предложение "Лаборатории Касперского" провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, Министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов. Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20240620/ogranicheniya-849363428.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83890/12/838901236_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_90bf34b8330d835ae84423b5a8e12d94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лаборатория касперского, сша, ограничения
Экономика, Лаборатория Касперского, США, ограничения
05:32 21.06.2024 (обновлено: 05:35 21.06.2024)
 
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений

Kaspersky примет меры в связи с запретом на использование ПО в США

"Лаборатория Касперского"
Лаборатория Касперского
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.
Лаборатория Касперского в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского"
Вчера, 23:27
В других странах бизнес компании остается стабильным. Несмотря на предложение "Лаборатории Касперского" провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, Министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов. Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами", - сказано в сообщении.
 
ЭкономикаЛаборатория КасперскогоСШАограничения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала