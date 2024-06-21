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"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений
"Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T05:32+0300
2024-06-21T05:32+0300
2024-06-21T05:35+0300
экономика
лаборатория касперского
сша
ограничения
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. В других странах бизнес компании остается стабильным. Несмотря на предложение "Лаборатории Касперского" провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, Министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов. Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами", - сказано в сообщении.
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лаборатория касперского, сша, ограничения
Экономика, Лаборатория Касперского, США, ограничения
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений
Kaspersky примет меры в связи с запретом на использование ПО в США
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.
США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского"
В других странах бизнес компании остается стабильным. Несмотря на предложение "Лаборатории Касперского" провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, Министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов. Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами", - сказано в сообщении.