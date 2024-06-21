https://1prime.ru/20240621/kaspersky-849364573.html

"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений

"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений

"Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T05:32+0300

2024-06-21T05:32+0300

2024-06-21T05:35+0300

экономика

лаборатория касперского

сша

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/83890/12/838901236_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8368fc5d469a6db13085bc5402aefd9b.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны, компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. В других странах бизнес компании остается стабильным. Несмотря на предложение "Лаборатории Касперского" провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, Министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов. Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240620/ogranicheniya-849363428.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лаборатория касперского, сша, ограничения