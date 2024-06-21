https://1prime.ru/20240621/kipr-849371067.html

"В эпицентре бури". Запад распыляет украинский огонь и ставит Кипр под удар

"В эпицентре бури". Запад распыляет украинский огонь и ставит Кипр под удар - 21.06.2024, ПРАЙМ

"В эпицентре бури". Запад распыляет украинский огонь и ставит Кипр под удар

Запад пытается провоцировать Россию и это ведет к тому, что огонь от украинского конфликта перекинется на другие регионы, в частности на Средиземноморье, пишет... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:55+0300

2024-06-21T09:55+0300

2024-06-21T09:56+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Запад пытается провоцировать Россию и это ведет к тому, что огонь от украинского конфликта перекинется на другие регионы, в частности на Средиземноморье, пишет Ad-Diyar. По мнению автора материала, в особой зоне риска находится Кипр, так как на нем расположены британские военные базы Акротири и Декелия, занимаюшие три процента от общей площади острова. Они входят в число самых важных военных баз Британии в мире, и с самого начала их основания играют жизненно важную роль в защите ее стратегических интересов и, косвенно, НАТО. При этом Лондон является "ястребом" в борьбе с Россией и снабжает Киев передовым ракетным вооружением. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что ранее Москва предупредила Запад, что может ответить на такую поддержку Киева двумя способами — нанести упреждающие удары по линиям снабжения, даже если они находятся за пределами территории украинского конфликта, а также предоставить третьим странам современные российские ракеты, которыми могут нанести сокрушительные удары по силам НАТО, где бы они ни располагались.Автор материала полагает, что складывающаяся ситуация может "приблизить украинский пожар к средиземноморским берегам" и британские военные базы вполне "могут оказаться в эпицентре бури".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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кипр, нато, россия, британия