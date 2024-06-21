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Китай предупредил ЕС о риске начала торговой войны

Китай предупредил ЕС о риске начала торговой войны - 21.06.2024, ПРАЙМ

Китай предупредил ЕС о риске начала торговой войны

Евросоюз провоцирует торговые конфликты, ведущие к торговой войне, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:01+0300

2024-06-21T13:01+0300

2024-06-21T13:01+0300

экономика

ес

китай

торговая война

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ПЕКИН, 21 июн – ПРАЙМ. Евросоюз провоцирует торговые конфликты, ведущие к торговой войне, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Европейская комиссия ранее заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В ответ министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. "Нынешние торговые трения между Китаем и ЕС - это не то, что Китай хотел бы видеть", - говорится в заявлении официального представителя китайского ведомства, размещенного на официальном сайте министерства коммерции КНР в пятницу. В ведомстве отметили, что Китай всегда следовал правилам ВТО и проявлял осмотрительность и сдержанность при использовании мер по защите торговли. "К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры… ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". Ответственность полностью лежит на стороне ЕС", - отмечается в заявлении. В министерстве подчеркнули, что методы ЕС являются образцом протекционизма, и Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы. Ранее в Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.

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ес, китай, торговая война