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ЕС продолжит обсуждать выдачу кредита Киеву под доходы от активов РФ
ЕС продолжит обсуждать выдачу кредита Киеву под доходы от активов РФ - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЕС продолжит обсуждать выдачу кредита Киеву под доходы от активов РФ
Евросоюз продолжит обсуждение механизма выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов во время председательства... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:48+0300
2024-06-21T15:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение механизма выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов во время председательства Венгрии. Об этом сообщил на пресс-конференции Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания глав Минфинов стран сообщества. Венгрия в следующем месяце вступит в права председателя Совета ЕС и ее председательство продлится до конца года. "Эти средства (кредит — ред.) могут быть переданы Украине к концу текущего года, кредит будет погашаться за счет будущих доходов от иммобилизованных активов РФ. У нас состоялся первый продуктивный разговор на эту тему о том, как Евросоюз выполнит эту важную задачу. Теперь наша группа на техническом уровне проработает более конкретные детали. Эти дискуссии продолжатся в период венгерского председательства в Совете ЕС", — сказал ван Петегем. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что механизм по погашению кредита Украине из доходов от замороженных активов РФ может быть разработан "в течение месяцев". По его словам, в ЕС также обсуждают возможное изменение процедуры продления антироссийских санкций, с целью гарантии долгосрочной возможности погашения кредита даже в случае, если ограничения против РФ и ее активов будут сняты. Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, предусматривающее направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. При этом страны G7 на июньском саммите в Италии обещали, что предоставят Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских активов.
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ес, украина, санкции против рф, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, УКРАИНА, санкции против РФ, замороженные российские активы
ЕС продолжит обсуждать выдачу кредита Киеву под доходы от активов РФ
ЕС обсудит кредит Киеву под доходы от активов РФ в председательство Венгрии
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение механизма выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов во время председательства Венгрии. Об этом сообщил на пресс-конференции Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания глав Минфинов стран сообщества.
Венгрия в следующем месяце вступит в права председателя Совета ЕС и ее председательство продлится до конца года.
"Эти средства (кредит — ред.) могут быть переданы Украине к концу текущего года, кредит будет погашаться за счет будущих доходов от иммобилизованных активов РФ. У нас состоялся первый продуктивный разговор на эту тему о том, как Евросоюз выполнит эту важную задачу. Теперь наша группа на техническом уровне проработает более конкретные детали. Эти дискуссии продолжатся в период венгерского председательства в Совете ЕС", — сказал ван Петегем.
Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что механизм по погашению кредита Украине из доходов от замороженных активов РФ может быть разработан "в течение месяцев". По его словам, в ЕС также обсуждают возможное изменение процедуры продления антироссийских санкций, с целью гарантии долгосрочной возможности погашения кредита даже в случае, если ограничения против РФ и ее активов будут сняты.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, предусматривающее направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины.
При этом страны G7 на июньском саммите в Италии обещали, что предоставят Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских активов.
Запахло дефолтом: зачем Запад нацелился на российские активы