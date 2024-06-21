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Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине
Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине
Москва может принять участие в новом саммите по Украине в формате "зерновой сделки", заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:23+0300
2024-06-21T09:46+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Москва может принять участие в новом саммите по Украине в формате "зерновой сделки", заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, следующая конференция по Украине должна привести к завершению конфликта и на нее пригласят Россию. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", — процитировало слова Кулебы издание "Зеркало недели". Министр добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального юга. По его словам, рассматривается не только Саудовская Аравия. Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
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россия, украина, саммит
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, саммит
08:23 21.06.2024 (обновлено: 09:46 21.06.2024)
 
Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине

Кулеба: участие России в саммите по Украине возможно по формату зерновой инициативы

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Москва может принять участие в новом саммите по Украине в формате "зерновой сделки", заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, следующая конференция по Украине должна привести к завершению конфликта и на нее пригласят Россию.
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"Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", — процитировало слова Кулебы издание "Зеркало недели".
Министр добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального юга. По его словам, рассматривается не только Саудовская Аравия.
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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