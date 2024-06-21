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Недолго музыка играла. Когда рубль снова рухнет к доллару
Недолго музыка играла. Когда рубль снова рухнет к доллару - 21.06.2024, ПРАЙМ
Недолго музыка играла. Когда рубль снова рухнет к доллару
Курс рубля укрепился после введения санкций против Мосбиржи, хотя многие ожидали ослабления. Как минимум до конца июня эта ситуация сохранится, а вот дальше... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T02:02+0300
2024-06-21T02:02+0300
2024-06-21T02:02+0300
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Курс рубля укрепился после введения санкций против Мосбиржи, хотя многие ожидали ослабления. Как минимум до конца июня эта ситуация сохранится, а вот дальше возможны неожиданности, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Вступившие в силу 13 июня санкции США против Мосбиржи и ее инфраструктуры поставили точку на биржевом формировании текущего курса рубля к доллару и евро. Вместо этого ЦБ рассчитывает официальный курс на основе сделок на внебиржевом рынке. Вопреки опасениям, резкого обвала рубля после этого не случилось, напротив, он укрепился примерно на 7% до 82 за доллар.Но такое счастье продлится недолго. Нацвалюта может подешеветь уже в начале июля, когда закончится налоговый период. "Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар, но до 93-94 за доллар снизиться в первой половине месяца может", - предупреждает эксперт.Однако в целом тренд в рублёвых парах выглядит растущим как минимум до конца июля. К этому моменту доллар может дойти до 80 рублей, евро - до 86 рублей, прогнозирует Шнейдерман.В августе рубль достаточно часто дешевел по отношению к мировым резервным валютам. "По-прежнему возможен "прилёт чёрных лебедей", о которых мы пока не знаем или точно не можем предсказать сроки наступления события", - полагает эксперт.Не исключено, что со временем юань тоже будет торговаться только на внебиржевом рынке. Но когда это будет и будет ли вообще – неясно, добавил он.На курс нацвалюты влияет множество факторов. Так, укреплению поспособствует повышение ключевой ставки, которого регулятор не исключает уже в июле. С другой стороны, Минфин может на фоне выросших цен на нефть увеличить объёмы покупок юаней в ФНБ. Это подтолкнет рубль к ослаблению.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ПРАЙМ
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курс доллара к рублю цб рф, рубль, российский рубль, мосбиржа, мосбиржа, эксклюзив, доллар, доллар сша, евро, юань
Курс доллара к рублю ЦБ РФ, рубль, российский рубль, Мосбиржа, МОСБИРЖА, Эксклюзив, доллар, Доллар США, евро, юань
Недолго музыка играла. Когда рубль снова рухнет к доллару
Эксперт Шнейдерман: рубль может подешеветь до 93-94 за доллар в начале июля
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Курс рубля укрепился после введения санкций против Мосбиржи, хотя многие ожидали ослабления. Как минимум до конца июня эта ситуация сохранится, а вот дальше возможны неожиданности, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Вступившие в силу 13 июня санкции США против Мосбиржи и ее инфраструктуры поставили точку на биржевом формировании текущего курса рубля к доллару и евро. Вместо этого ЦБ рассчитывает официальный курс на основе сделок на внебиржевом рынке. Вопреки опасениям, резкого обвала рубля после этого не случилось, напротив, он укрепился примерно на 7% до 82 за доллар.
Но такое счастье продлится недолго. Нацвалюта может подешеветь уже в начале июля, когда закончится налоговый период. "Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар, но до 93-94 за доллар снизиться в первой половине месяца может", - предупреждает эксперт.
Однако в целом тренд в рублёвых парах выглядит растущим как минимум до конца июля. К этому моменту доллар может дойти до 80 рублей, евро - до 86 рублей, прогнозирует Шнейдерман.
В августе рубль достаточно часто дешевел по отношению к мировым резервным валютам. "По-прежнему возможен "прилёт чёрных лебедей", о которых мы пока не знаем или точно не можем предсказать сроки наступления события", - полагает эксперт.
Не исключено, что со временем юань тоже будет торговаться только на внебиржевом рынке. Но когда это будет и будет ли вообще – неясно, добавил он.
На курс нацвалюты влияет множество факторов. Так, укреплению поспособствует повышение ключевой ставки, которого регулятор не исключает уже в июле. С другой стороны, Минфин может на фоне выросших цен на нефть увеличить объёмы покупок юаней в ФНБ. Это подтолкнет рубль к ослаблению.