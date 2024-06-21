https://1prime.ru/20240621/lavrov-849377258.html

Украина теряет территории после неудачных переговоров, заявил Лавров

Украина теряет территории после неудачных переговоров, заявил Лавров - 21.06.2024, ПРАЙМ

Украина теряет территории после неудачных переговоров, заявил Лавров

Москва надеется, что на Западе еще имеются политические деятели, осознающие, что после каждого неудавшегося этапа урегулирования Украина теряла территории,... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:57+0300

2024-06-21T11:57+0300

2024-06-21T12:16+0300

политика

россия

сергей лавров

украина

территориальная целостность

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АЛМА-АТА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва надеется, что на Западе еще имеются политические деятели, осознающие, что после каждого неудавшегося этапа урегулирования Украина теряла территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, сейчас речь идет об очередном, уже четвертом, по сути дела, предложении со стороны России, в виде инициативы президента РФ Владимира Путина от 14 июня. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Пусть делают выводы. Не сомневаюсь, что серьезные политики (на Западе — ред.), а так кое-где еще они остались, они понимают необходимость включить свои интеллектуальные и дипломатические способности и начать думать о реальной политике, а не о высосанных из пальца иллюзиях", — сказал министр. Лавров напомнил, что первая попытка урегулирования назревающего конфликта на востоке Украины предпринималась еще в феврале 2014 года, когда была достигнута договоренность между оппозицией и тогдашним президентом страны Виктором Януковичем. Соглашение было подписано, но "на утро оппозиция при потакании, а то и при активной роли Запада, Вашингтона, по крайней мере, срывает эту договоренность, объявляет санкции против русского языка, объявляет крымчан нарушителями неких правил и начинается тот этап, который длился целый год до заключения минских соглашений". Лавров также отметил, что Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем.Также он напомнил, что в Минске, в феврале 2015 года были достигнуты договоренности, одобренные Советом Безопасности ООН."Если бы они были выполнены, Украина восстановила бы свою территориальную целостность, но, конечно, без Крыма. Этот факт был признан на тот момент практически всеми западными странами. Не захотела Украина сохранять свою территориальную целостность ценой предоставления элементарных автономных прав Донбассу", — сказал Лавров. Следующим этапом, "когда в очередной раз был упущен шанс в каком-то виде сохранить территориальную целостность Украины" были стамбульские договоренности в апреле 2022 года, гарантирующие Киеву территориальную целостность, "но на основе тех реалий, которые сложились уже к тому времени на земле", напомнил министр. "И опять западные кураторы запретили Зеленскому подписывать договоренности", - пояснил он.

https://1prime.ru/20240621/ukraina-849376739.html

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россия, сергей лавров, украина, территориальная целостность