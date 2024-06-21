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Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации
Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации - 21.06.2024, ПРАЙМ
Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации
Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:44+0300
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оксана лут
минсельхоз
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - ПРАЙМ. Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства Оксана Лут."С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам", - сказала она, комментируя ситуацию с пострадавшими от майских заморозков садоводами.
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оксана лут, минсельхоз
Оксана Лут, Минсельхоз
10:44 21.06.2024 (обновлено: 10:56 21.06.2024)
 
Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации

Минсельхоз обратится в кабмин с просьбой выплатить компенсации садоводам из-за непогоды

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОксана Лут. Архивное фото
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - ПРАЙМ. Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства Оксана Лут.
"С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам", - сказала она, комментируя ситуацию с пострадавшими от майских заморозков садоводами.
 
Оксана ЛутМинсельхоз
 
 
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