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Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации

Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации - 21.06.2024, ПРАЙМ

Лут: пострадавшим от заморозков садоводам могут выплатить компенсации

Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:44+0300

2024-06-21T10:44+0300

2024-06-21T10:56+0300

оксана лут

минсельхоз

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - ПРАЙМ. Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства Оксана Лут."С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам", - сказала она, комментируя ситуацию с пострадавшими от майских заморозков садоводами.

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оксана лут, минсельхоз