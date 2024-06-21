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Суд Челябинска получил десятки жалоб на решение об изъятии "Макфы"

Суд Челябинска получил десятки жалоб на решение об изъятии "Макфы" - 21.06.2024, ПРАЙМ

Суд Челябинска получил десятки жалоб на решение об изъятии "Макфы"

Более 50 жалоб, в том числе частных и апелляционных, поступили в Центральный районный суд Челябинска после решения удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:33+0300

2024-06-21T10:33+0300

2024-06-21T10:33+0300

россия

макфа

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – ПРАЙМ. Более 50 жалоб, в том числе частных и апелляционных, поступили в Центральный районный суд Челябинска после решения удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщается в картотеке суда. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. "Жалоба №54… Апелляционная жалоба… Регистрация жалобы (представления) в суде… Дата – 20 июня 2024 года", - указывается в карточке дела. Ранее были зарегистрированы также частные и апелляционные жалобы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, макфа