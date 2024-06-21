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Мишустин призвал вернуться к машиностроению "советской школы"
Мишустин призвал вернуться к машиностроению "советской школы" - 21.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал вернуться к машиностроению "советской школы"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановления компетенций в сфере машиностроительной отрасли, которые в том числе были в "советской... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:34+0300
2024-06-21T15:34+0300
2024-06-21T15:49+0300
экономика
навыки и компетенции
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановления компетенций в сфере машиностроительной отрасли, которые в том числе были в "советской школе". "Вы абсолютно правы, очень непростая ситуация в отрасли, она так сложилась десятилетиями, и надо восстанавливать шаг за шагом компетенции, которые были, в том числе и у советской научной школы, да и которые остались в России", - сказал Мишустин во время посещения Московского государственного технологического университета "СТАНКИН". Он подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы технологические достижения, возможности молодых специалистов и ученых были реализованы и востребованы в промышленности. "Связь с промышленностью - это основа на сегодняшний день, собственно говоря, работа любого вуза", - сказал премьер. Мишустин отметил, что в федеральной программе по развитию средств производства и автоматизации заложено 300 миллиардов рублей до 2030 года. "Там, в том числе, и программы развития станкоинструментальной промышленности, робототехники, машиностроения. Это подкреплено на сегодня соответствующими ресурсами", - рассказал глава правительства.
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навыки и компетенции, михаил мишустин
Экономика, Навыки и компетенции, Михаил Мишустин
Мишустин призвал вернуться к машиностроению "советской школы"
Мишустин: надо восстановить компетенции в машиностроении, бывшие у "советской школы"
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановления компетенций в сфере машиностроительной отрасли, которые в том числе были в "советской школе".
"Вы абсолютно правы, очень непростая ситуация в отрасли, она так сложилась десятилетиями, и надо восстанавливать шаг за шагом компетенции, которые были, в том числе и у советской научной школы, да и которые остались в России", - сказал Мишустин во время посещения Московского государственного технологического университета "СТАНКИН".
Он подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы технологические достижения, возможности молодых специалистов и ученых были реализованы и востребованы в промышленности. "Связь с промышленностью - это основа на сегодняшний день, собственно говоря, работа любого вуза", - сказал премьер.
Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов
Мишустин отметил, что в федеральной программе по развитию средств производства и автоматизации заложено 300 миллиардов рублей до 2030 года.
"Там, в том числе, и программы развития станкоинструментальной промышленности, робототехники, машиностроения. Это подкреплено на сегодня соответствующими ресурсами", - рассказал глава правительства.