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"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ
"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ
Вашингтон, выступая с предложениями по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, продолжают "держать всех за полных придурков",... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:35+0300
2024-06-21T09:38+0300
политика
дмитрий медведев
дснв
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Вашингтон, выступая с предложениями по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, продолжают "держать всех за полных придурков", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО", — написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что США вполне серьезно предлагают договариваться по вопросу нового ДСНВ, "мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ". Зампредседателя Совбеза РФ предложил подписчикам представить, что "если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 "катюша")". "Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?", — подчеркнул Медведев. По его мнению, в противном случае все должно развиваться совсем по другому сценарию, "чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории". "Пусть волнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть кто-то из них выбросится из окна со словами: "The Russians are coming!" Как это сделал 22 мая 1949 года бывший министр обороны США Джеймс Форрестол, находясь в психиатрической больнице", — заключил он.
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дмитрий медведев, дснв, сша
Политика, Дмитрий Медведев, ДСНВ, США
09:35 21.06.2024 (обновлено: 09:38 21.06.2024)
 
"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ

Медведев назвал США "оборзевшими" после новых предложений по ДСНВ

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
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© POOL
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Вашингтон, выступая с предложениями по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, продолжают "держать всех за полных придурков", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО", — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что США вполне серьезно предлагают договариваться по вопросу нового ДСНВ, "мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ". Зампредседателя Совбеза РФ предложил подписчикам представить, что "если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 "катюша")".
"Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?", — подчеркнул Медведев.
По его мнению, в противном случае все должно развиваться совсем по другому сценарию, "чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории".
"Пусть волнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть кто-то из них выбросится из окна со словами: "The Russians are coming!" Как это сделал 22 мая 1949 года бывший министр обороны США Джеймс Форрестол, находясь в психиатрической больнице", — заключил он.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
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ПолитикаДмитрий МедведевДСНВСША
 
 
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