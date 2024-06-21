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МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений

МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений - 21.06.2024, ПРАЙМ

МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений

Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T18:04+0300

2024-06-21T18:04+0300

2024-06-21T18:04+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России."Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны", — отмечается в сообщении министерства.Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва подготовит соответствующие контрмеры.Накануне был опубликован новый санкционный список Японии, в который входят 41 российская компания и 11 физических лиц. Среди них такие компании, как Авиационный комплекс имени Ильюшина, ОАО "Туполев" и ОАО "Туполев".Япония является членом G7 и ранее подтвердила свою поддержку Украины, предоставив ей кредиты на 40 миллиардов долларов до конца 2024 года. Планируется, что эти кредиты будут выплачены за счет доходов от российских активов.

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