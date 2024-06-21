Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240621/mid-849395011.html
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений - 21.06.2024, ПРАЙМ
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений
Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:04+0300
2024-06-21T18:04+0300
политика
россия
мид
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России."Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны", — отмечается в сообщении министерства.Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва подготовит соответствующие контрмеры.Накануне был опубликован новый санкционный список Японии, в который входят 41 российская компания и 11 физических лиц. Среди них такие компании, как Авиационный комплекс имени Ильюшина, ОАО "Туполев" и ОАО "Туполев".Япония является членом G7 и ранее подтвердила свою поддержку Украины, предоставив ей кредиты на 40 миллиардов долларов до конца 2024 года. Планируется, что эти кредиты будут выплачены за счет доходов от российских активов.
https://1prime.ru/20240621/sanktsii-849365995.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мид, япония
Политика, РОССИЯ, МИД, ЯПОНИЯ
18:04 21.06.2024
 
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений

МИД: новые санкции Японии против РФ стали новым шагом в разрушении отношений

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России.
"Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны", — отмечается в сообщении министерства.
Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва подготовит соответствующие контрмеры.
Накануне был опубликован новый санкционный список Японии, в который входят 41 российская компания и 11 физических лиц. Среди них такие компании, как Авиационный комплекс имени Ильюшина, ОАО "Туполев" и ОАО "Туполев".
Япония является членом G7 и ранее подтвердила свою поддержку Украины, предоставив ей кредиты на 40 миллиардов долларов до конца 2024 года. Планируется, что эти кредиты будут выплачены за счет доходов от российских активов.
Городская жизнь в Токио путешествия - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Япония объявила о санкциях против десятков крупных российских компаний
07:03
 
ПолитикаРОССИЯМИДЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала