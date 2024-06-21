https://1prime.ru/20240621/mid-849395011.html
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений - 21.06.2024, ПРАЙМ
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений
Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:04+0300
2024-06-21T18:04+0300
2024-06-21T18:04+0300
политика
россия
мид
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России."Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны", — отмечается в сообщении министерства.Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва подготовит соответствующие контрмеры.Накануне был опубликован новый санкционный список Японии, в который входят 41 российская компания и 11 физических лиц. Среди них такие компании, как Авиационный комплекс имени Ильюшина, ОАО "Туполев" и ОАО "Туполев".Япония является членом G7 и ранее подтвердила свою поддержку Украины, предоставив ей кредиты на 40 миллиардов долларов до конца 2024 года. Планируется, что эти кредиты будут выплачены за счет доходов от российских активов.
https://1prime.ru/20240621/sanktsii-849365995.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, япония
Политика, РОССИЯ, МИД, ЯПОНИЯ
МИД назвал санкции Японии против России новым шагом в разрушении отношений
МИД: новые санкции Японии против РФ стали новым шагом в разрушении отношений
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций со стороны Токио стал очередным шагом к разрушению отношений с Москвой, говорится в сообщении МИД России.
"Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны", — отмечается в сообщении министерства.
Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва подготовит соответствующие контрмеры.
Накануне был опубликован новый санкционный список Японии, в который входят 41 российская компания и 11 физических лиц. Среди них такие компании, как Авиационный комплекс имени Ильюшина, ОАО "Туполев" и ОАО "Туполев".
Япония является членом G7 и ранее подтвердила свою поддержку Украины, предоставив ей кредиты на 40 миллиардов долларов до конца 2024 года. Планируется, что эти кредиты будут выплачены за счет доходов от российских активов.
Япония объявила о санкциях против десятков крупных российских компаний