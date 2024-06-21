Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт российского зерна - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/minselkhoz--849378388.html
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт российского зерна
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт российского зерна - 21.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт российского зерна
Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля, а биржевые цены на пшеницу - как внутренние, так и мировые - как ожидается, еще будут расти, заявила глава | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:22+0300
2024-06-21T12:22+0300
экономика
россия
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июн - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля, а биржевые цены на пшеницу - как внутренние, так и мировые - как ожидается, еще будут расти, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "По пошлине у нас комиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение о корректировке пошлины в сторону уменьшения... Поэтому до 1 июля мы ждем снижения, уже принятия постановления правительства по этому вопросу, и с 1 июля у нас пошлина будет скорректирована", - сказала Лут, выступая на Форуме фермеров на выставке "Всероссийский день поля – 2024". В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Она составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Индикативная цена рассчитывается на основании экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу с июня 2023 года составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей за тонну. Минсельхоз предложил в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном 2024-2025 (стартует 1 июля) повысить базовую цену на пшеницу на 1 тысячу рублей, до 18 тысяч рублей за тонну. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявлял, что будут увеличены базовые цены на все виды зерновых - аналогично на 1 тысячу рублей. Глава Минсельхоза также упомянула сложные погодные условия в ряде регионов, повлиявшие на оценки урожая в России и, соответственно, на внутренние и мировые цены на зерно. "С точки зрения цен на зерно сейчас плавающая немного, волатильная ситуация. Значит, сначала у нас с вами к концу сезона пошла цена вверх, понятно, на ожиданиях плохого урожая, но такие ожидания пока и остаются... Сейчас все то, что мы видим по первой уборке, у нас первые обмолоты были в Ростовской области - минус 40%", - привела она пример. "Тем не менее все равно мы надеемся на достойный урожай, но, конечно, он будет ниже, чем в прошлом году... Рынок внешний, внутренний это тоже учитывал... Цена в центральных регионах по тому, что мы видим, поднялась на 1,5 рубля, где-то на 2 рубля. На юге она поднялась больше всего, потому что сейчас еще пойдут обмолоты на юге, и просто зерно будет сразу уезжать, скорее всего, на экспорт. Поэтому здесь мы ожидаем корректировки цены в сторону увеличения", - добавила министр. Лут напомнила, что российским зернопроизводителями для сохранения рентабельности рост цен необходим. "Но он должен быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться", - подчеркнула глава Минсельхоза. Что же касается мировых цен, то, по ее словам, сначала они так же росли, однако введение Турцией временного запрета на импорт пшеницы ситуацию изменило. "Это рынок спроса и предложения, поэтому цена сама себя откорректирует. Пока у нас опять идет тенденция стабилизации цены, но в любом случае, учитывая меньший объем производства в этом сезоне, мы ожидаем увеличение мировой цены", - подытожила министр.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, зерно
Экономика, РОССИЯ, зерно
12:22 21.06.2024
 
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт российского зерна

Минсельхоз: пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июн - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля, а биржевые цены на пшеницу - как внутренние, так и мировые - как ожидается, еще будут расти, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"По пошлине у нас комиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение о корректировке пошлины в сторону уменьшения... Поэтому до 1 июля мы ждем снижения, уже принятия постановления правительства по этому вопросу, и с 1 июля у нас пошлина будет скорректирована", - сказала Лут, выступая на Форуме фермеров на выставке "Всероссийский день поля – 2024".
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Она составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Индикативная цена рассчитывается на основании экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу с июня 2023 года составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей за тонну. Минсельхоз предложил в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном 2024-2025 (стартует 1 июля) повысить базовую цену на пшеницу на 1 тысячу рублей, до 18 тысяч рублей за тонну. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявлял, что будут увеличены базовые цены на все виды зерновых - аналогично на 1 тысячу рублей.
Глава Минсельхоза также упомянула сложные погодные условия в ряде регионов, повлиявшие на оценки урожая в России и, соответственно, на внутренние и мировые цены на зерно. "С точки зрения цен на зерно сейчас плавающая немного, волатильная ситуация. Значит, сначала у нас с вами к концу сезона пошла цена вверх, понятно, на ожиданиях плохого урожая, но такие ожидания пока и остаются... Сейчас все то, что мы видим по первой уборке, у нас первые обмолоты были в Ростовской области - минус 40%", - привела она пример.
"Тем не менее все равно мы надеемся на достойный урожай, но, конечно, он будет ниже, чем в прошлом году... Рынок внешний, внутренний это тоже учитывал... Цена в центральных регионах по тому, что мы видим, поднялась на 1,5 рубля, где-то на 2 рубля. На юге она поднялась больше всего, потому что сейчас еще пойдут обмолоты на юге, и просто зерно будет сразу уезжать, скорее всего, на экспорт. Поэтому здесь мы ожидаем корректировки цены в сторону увеличения", - добавила министр.
Лут напомнила, что российским зернопроизводителями для сохранения рентабельности рост цен необходим. "Но он должен быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться", - подчеркнула глава Минсельхоза.
Что же касается мировых цен, то, по ее словам, сначала они так же росли, однако введение Турцией временного запрета на импорт пшеницы ситуацию изменило. "Это рынок спроса и предложения, поэтому цена сама себя откорректирует. Пока у нас опять идет тенденция стабилизации цены, но в любом случае, учитывая меньший объем производства в этом сезоне, мы ожидаем увеличение мировой цены", - подытожила министр.
 
ЭкономикаРОССИЯзерно
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала