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Россия нарастила поставки филе минтая в Японию в 2,3 раза
Россия нарастила поставки филе минтая в Японию в 2,3 раза - 21.06.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки филе минтая в Японию в 2,3 раза
Российский экспорт филе минтая в Японию в апреле по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился в 2,3 раза, составив 701,3 миллиона иен, или... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:47+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российский экспорт филе минтая в Японию в апреле по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился в 2,3 раза, составив 701,3 миллиона иен, или 423,5 миллиона рублей, подсчитало РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран. В середине весны Япония закупала филе минтая всего в двух странах: помимо России, в числе экспортеров оказались еще и США, поставившие продукции в денежном выражении в четыре раза больше. Такая динамика наблюдается на фоне того, что оператор японской АЭС "Фукусима" в августе прошлого года начал сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К концу мая почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн были заполнены. Несмотря на утверждения оператора и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, Китай запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор в октябре прошлого года также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
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рыба, россия, япония
Экономика, рыба, РОССИЯ, ЯПОНИЯ
Россия нарастила поставки филе минтая в Японию в 2,3 раза
РИА Новости: Россия в апреле увеличила поставки филе минтая в Японию в 2,3 раза
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российский экспорт филе минтая в Японию в апреле по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился в 2,3 раза, составив 701,3 миллиона иен, или 423,5 миллиона рублей, подсчитало РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран.
В середине весны Япония закупала филе минтая всего в двух странах: помимо России, в числе экспортеров оказались еще и США, поставившие продукции в денежном выражении в четыре раза больше.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что оператор японской АЭС "Фукусима" в августе прошлого года начал сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS.
Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К концу мая почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн были заполнены.
Несмотря на утверждения оператора и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, Китай запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
Россельхознадзор в октябре прошлого года также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
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