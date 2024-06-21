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Новые правила игры: союз России и Северной Кореи перевернет мир

Новые правила игры: союз России и Северной Кореи перевернет мир - 21.06.2024, ПРАЙМ

Новые правила игры: союз России и Северной Кореи перевернет мир

Стратегическое партнерство России и Северной Кореи имеет исторические корни, их союз вызовет землетрясение в глобальной геополитике. Об этом пишет обозреватель... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:22+0300

2024-06-21T11:22+0300

2024-06-21T11:22+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство России и Северной Кореи имеет исторические корни, их союз вызовет землетрясение в глобальной геополитике. Об этом пишет обозреватель в статье для турецкого издания Anadolu.Президент России Владимир Путин 18 и 19 июня посещал с визитом Пхеньян, в ходе которого он провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кроме того, стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ включает сотрудничество в военной сфере.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пишет обозреватель, в 1948 году появилась социалистическая страна Корейская Народно-Демократическая Республика, получавшая поддержку от СССР. По его словам, в период холодной войны Советский Союз не прекращал помогать Северной Корее.Кроме того, напомнил журналист, после начала спецоперации и введения санкций против Москвы "администрация Пхеньяна заявила, что военный конфликт стал следствием гегемонистской политики США и Запада, и посчитала справедливыми действия России в отношении своего соседа".Как говорится в статье, визит Ким Чен Ына в Сибирь в сентябре прошлого года ознаменовал начало новой эры в отношениях России и КНДР."Возобновление Россией союза с Северной Кореей, прекратившегося после холодной войны, в изменившихся условиях, судя по всему, способно вызвать глубокие потрясения в глобальной геополитике", - заключил автор.Полный текст читайте на ИноСМИ

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