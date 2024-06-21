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Россия находится на острие борьбы за справедливый мир, заявил Белоусов - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Россия находится на острие борьбы за справедливый мир, заявил Белоусов
Россия находится на острие борьбы за справедливый мир, заявил Белоусов - 21.06.2024, ПРАЙМ
Россия находится на острие борьбы за справедливый мир, заявил Белоусов
Россия находится на острие борьбы за справедливое мироустройство, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:45+0300
2024-06-21T15:46+0300
политика
андрей белоусов
россия
мировой порядок
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Россия находится на острие борьбы за справедливое мироустройство, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов.Президент России Владимир путин в пятницу, 21 июня, встретился с выпускниками военно-учебных заведений. Глава оборонного ведомства выступал на мероприятии."Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка... Коллективный запад стремится сдержать её развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства", - сказал Белоусов.Он добавил, что Вооруженные силы России обеспечат государственный суверенитет. Российский народ может в этом не сомневаться, заключил министр.
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андрей белоусов, россия, мировой порядок
Политика, Андрей Белоусов, РОССИЯ, мировой порядок
15:45 21.06.2024 (обновлено: 15:46 21.06.2024)
 
Россия находится на острие борьбы за справедливый мир, заявил Белоусов

Белоусов: Россия находится на острие борьбы за справедливый миропорядок

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
Министр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Россия находится на острие борьбы за справедливое мироустройство, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов.
Президент России Владимир путин в пятницу, 21 июня, встретился с выпускниками военно-учебных заведений. Глава оборонного ведомства выступал на мероприятии.
"Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка... Коллективный запад стремится сдержать её развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства", - сказал Белоусов.
Он добавил, что Вооруженные силы России обеспечат государственный суверенитет. Российский народ может в этом не сомневаться, заключил министр.
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Медведев: всем уже давно надоела продвигаемая Западом модель миропорядка
17 июня, 12:02
 
ПолитикаАндрей БелоусовРОССИЯмировой порядок
 
 
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