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Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине
НАТО намерена организовать военную миссию на Украине, но Будапешт не примет в ней никакого участия, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:16+0300
2024-06-21T11:16+0300
2024-06-21T11:31+0300
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БУДАПЕШТ, 21 июн - ПРАЙМ. НАТО намерена организовать военную миссию на Украине, но Будапешт не примет в ней никакого участия, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", — сказал он. Орбан отметил, что "если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто". По его словам, Будапешт достиг минимальной цели, достигнута договоренность с генеральным секретарем НАТО, "Венгрия сойдёт с поезда". "У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — сообщил Орбан и добавил, что "машиниста убедить не удалось, он сильный", и теперь "остановить поезд" сможет только бывший президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябреРанее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что альянс намерен повысить свою координационную роль в поставках оружия Киеву и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.
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нато, виктор орбан, венгрия, украина
Политика, НАТО, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине
Обран: Венгрия не будет участвовать в организованной на Украине военной миссии НАТО
БУДАПЕШТ, 21 июн - ПРАЙМ. НАТО намерена организовать военную миссию на Украине, но Будапешт не примет в ней никакого участия, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", — сказал он.
Орбан отметил, что "если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто".
По его словам, Будапешт достиг минимальной цели, достигнута договоренность с генеральным секретарем НАТО, "Венгрия сойдёт с поезда".
"У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — сообщил Орбан и добавил, что "машиниста убедить не удалось, он сильный", и теперь "остановить поезд" сможет только бывший президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что альянс намерен повысить свою координационную роль в поставках оружия Киеву и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.
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