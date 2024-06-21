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Совет ЕС утвердил дату начала переговоров о членстве Украины и Молдавии
Совет ЕС утвердил дату начала переговоров о членстве Украины и Молдавии - 21.06.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил дату начала переговоров о членстве Украины и Молдавии
Совет ЕС на уровне министров одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 25 июня. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:44+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Совет ЕС на уровне министров одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 25 июня. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС."Совет утвердил общую позицию ЕС, в том числе рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", — следует из сообщения.Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры еще в ноябре прошлого года при условии выполнения ряда условий.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в члены ЕС. Тем не менее, это не гарантирует присоединение к организации.В 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и в 2022 году Украина получила официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Еще в 2019 году Украина закрепила свой курс на вступление в ЕС в Конституции страны.
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молдавия, ес
Совет ЕС утвердил дату начала переговоров о членстве Украины и Молдавии
Совет ЕС утвердил начало переговоров о членстве Украины и Молдавии на 25 июня
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Совет ЕС на уровне министров одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 25 июня. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС.
"Совет утвердил общую позицию ЕС, в том числе рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", — следует из сообщения.
Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры еще в ноябре прошлого года при условии выполнения ряда условий.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в члены ЕС. Тем не менее, это не гарантирует присоединение к организации.
В 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и в 2022 году Украина получила официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Еще в 2019 году Украина закрепила свой курс на вступление в ЕС в Конституции страны.
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС