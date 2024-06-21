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Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях - 21.06.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях
Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:59+0300
2024-06-21T16:18+0300
россия
мосбиржа
доллар
евро
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по курсу ЦБ на 13 июня, говорится в сообщении биржи.В нем указывается, что Мосбиржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы."В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - указывается в сообщении.
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россия, мосбиржа, доллар, евро
РОССИЯ, Мосбиржа, доллар, евро
15:59 21.06.2024 (обновлено: 16:18 21.06.2024)
 
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях

Мосбиржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату долларов и евро

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по курсу ЦБ на 13 июня, говорится в сообщении биржи.
В нем указывается, что Мосбиржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы.
"В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - указывается в сообщении.
 
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