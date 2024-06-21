https://1prime.ru/20240621/moshennichestvo-849391894.html

Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве

Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве - 21.06.2024, ПРАЙМ

Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержали экс-главу инвестиционного холдинга АФК "Система" бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом рассказал агентству РИА Новости информированный... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:59+0300

2024-06-21T16:59+0300

2024-06-21T16:59+0300

мошенничество

москва

мвд

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В Москве задержали экс-главу инвестиционного холдинга АФК "Система" бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом рассказал агентству РИА Новости информированный источник.Новицкий был президентом АФК "Система" в 1995-2005 годах, в 2013-м году занял должность одного из руководителей радиоэлектронного концерна "РТИ Системы".По словам источника РИА Новости, бизнесмена задержали в Москве и доставили на допрос."Задержан в рамках дела о мошенничестве", - уточнил собеседник агентства.По его словам, делом занимается МВД России.

https://1prime.ru/20240621/moshenniki-849376435.html

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москва, мвд