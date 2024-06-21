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Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве
Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве - 21.06.2024, ПРАЙМ
Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве
В Москве задержали экс-главу инвестиционного холдинга АФК "Система" бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом рассказал агентству РИА Новости информированный... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:59+0300
2024-06-21T16:59+0300
мошенничество
москва
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В Москве задержали экс-главу инвестиционного холдинга АФК "Система" бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом рассказал агентству РИА Новости информированный источник.Новицкий был президентом АФК "Система" в 1995-2005 годах, в 2013-м году занял должность одного из руководителей радиоэлектронного концерна "РТИ Системы".По словам источника РИА Новости, бизнесмена задержали в Москве и доставили на допрос."Задержан в рамках дела о мошенничестве", - уточнил собеседник агентства.По его словам, делом занимается МВД России.
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москва, мвд
Мошенничество, МОСКВА, МВД
16:59 21.06.2024
 
Экс-главу АФК "Система" задержали по делу о мошенничестве

Источник: экс-глава АФК "Система" Новицкий задержан в Москве по делу о мошенничестве

© fotolia.com / nito" преступление
 преступление - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© fotolia.com / nito
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В Москве задержали экс-главу инвестиционного холдинга АФК "Система" бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом рассказал агентству РИА Новости информированный источник.
Новицкий был президентом АФК "Система" в 1995-2005 годах, в 2013-м году занял должность одного из руководителей радиоэлектронного концерна "РТИ Системы".
По словам источника РИА Новости, бизнесмена задержали в Москве и доставили на допрос.
"Задержан в рамках дела о мошенничестве", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, делом занимается МВД России.
Интернет защита - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
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МошенничествоМОСКВАМВД
 
 
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