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Эксперты рассказали о самых популярных инструментах обмана россиян

Эксперты рассказали о самых популярных инструментах обмана россиян - 21.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о самых популярных инструментах обмана россиян

Телефонные звонки остаются самым популярным инструментом для обмана россиян - как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мошеловки", за последние два месяца... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T05:56+0300

2024-06-21T05:56+0300

2024-06-21T05:57+0300

мошенничество

россия

мошенники

инструменты

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Телефонные звонки остаются самым популярным инструментом для обмана россиян - как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мошеловки", за последние два месяца почти две трети обращений на платформу были связаны именно с ними. "Согласно данным "Мошеловки", наиболее популярным способом связи злоумышленника с потенциальной жертвой остался телефонный звонок. На него пришлось почти две трети (62,3%) всех сообщений. Эксперты платформы в ходе мониторинга отслеживают номера, с которых совершаются подозрительные звонки, ссылки и иные сведения о мошенниках, проводят проверку и составляют "Черный список" на сайте проекта. За прошедший год этот список пополнился на 19 500 контактов и достиг отметки 42 500 контактов", - сказали в пресс-службе. На втором месте по популярности - социальные сети и мессенджеры, а на третьем - мошеннические сайты. Также остались распространены попытки мошенничеств на сервисах знакомств или объявлений, через рекламу в интернете, городских бесплатных СМИ или на столбах и досках объявлений, а также рассылки по электронной почте. Злоумышленники стали реже использовать смс-рассылки для взаимодействия с потенциальной жертвой. За последний год самым популярным сценарием у телефонных мошенников стала легенда о том, что действие сим-карты закончилось и требуется продление договора. Впервые ее использовали в августе 2023 года, но жертвами атаки стало большое количество россиян - по данным "Мошеловки", объемы потерь исчисляются сотнями миллионов. "Важно, что сейчас мошенники стараются в разговорах с жертвами по телефону избегать любых упоминаний о деньгах, счетах, финансах. Все больше эксплуатируются обычные бытовые истории (бонусные программы поставщиков товаров и услуг, оформление заявлений, запись на флюорографию, а также в электронные очереди на прием в ведомства и т.д.), что усыпляет бдительность даже особо внимательных граждан", - сообщили в пресс-службе платформы. При этом есть определенная "география" сценариев телефонного мошенничества. Например, жителям Кубани чаще всего поступают сообщения о нелегальных кредиторах или фейковые предложения удаленной работы с легким заработком, Ростовской области - о проблемах при взыскании долгов, возникающих между гражданами. На Урале распространено мошенничество, связанное с подделкой аккаунтов руководителей в мессенджерах, а в Сибири - предложения о псевдоинвестициях. Жителям Приволжья предлагают "красоту в кредит", а жителям новых регионов сообщают о краже денег с карт или выдаче кредитов.

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россия, мошенники, инструменты