https://1prime.ru/20240621/moshenniki-849376435.html

Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли?

Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли? - 21.06.2024, ПРАЙМ

Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли?

Половина россиян опасается роста активности мошенников на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Сколько из них готовы принять меры для обеспечения | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:47+0300

2024-06-21T11:47+0300

2024-06-21T11:50+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Половина россиян опасается роста активности мошенников на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Сколько из них готовы принять меры для обеспечения собственной безопасности, выясняла Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательский холдинг РОМИР в совместном исследовании. Об этом агентству "Прайм" рассказывает кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Татьяна Соколова.Обеспокоенность сценариями развития информационных технологий в большей степени свойственна жителям Северо-Кавказского, Южного, реже — Уральского ФО, отмечает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМенее трети респондентов (30,2%) проверяют уровень безопасности сайтов, 28,5% — читают соглашения о конфиденциальности персональных данных, 27,8% — чистят историю поисковых запросов и историю просмотров веб-страниц, 26,5% — настраивают режим приватности в социальных сетях, 26% — задают вопросы о целях использования персональных данных. Около четверти респондентов не используют сервисы, в которых необходимы авторизация и предоставление персональных данных, не пользуются услугами, которые подразумевают сдачу биометрии, и стараются использовать для оплаты запасную банковскую карту, на которой, как правило, не хранятся денежные средства. О персональных данных чаще информирована наиболее социально активная часть россиян: люди в возрасте от 25, материально обеспеченные работающие россияне. В меньшей степени о об этом осведомлена более молодая аудитория, а также люди, не имеющие постоянной работы и достаточных материальных средств. "Мы спрашивали, насколько россияне готовы соблюдать меры, обозначенные выше. Список может быть не исчерпывающим. Но в целом показательно, что активные меры по отдельным параметрам принимает не более трети россиян", - заключает Соколова.

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

ии, россия, ниу вшэ, технологии, эксклюзив