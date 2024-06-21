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Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли? - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли?
Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли? - 21.06.2024, ПРАЙМ
Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли?
Половина россиян опасается роста активности мошенников на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Сколько из них готовы принять меры для обеспечения | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:47+0300
2024-06-21T11:50+0300
мошенничество
ии
россия
ниу вшэ
технологии
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Половина россиян опасается роста активности мошенников на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Сколько из них готовы принять меры для обеспечения собственной безопасности, выясняла Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательский холдинг РОМИР в совместном исследовании. Об этом агентству "Прайм" рассказывает кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Татьяна Соколова.Обеспокоенность сценариями развития информационных технологий в большей степени свойственна жителям Северо-Кавказского, Южного, реже — Уральского ФО, отмечает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМенее трети респондентов (30,2%) проверяют уровень безопасности сайтов, 28,5% — читают соглашения о конфиденциальности персональных данных, 27,8% — чистят историю поисковых запросов и историю просмотров веб-страниц, 26,5% — настраивают режим приватности в социальных сетях, 26% — задают вопросы о целях использования персональных данных. Около четверти респондентов не используют сервисы, в которых необходимы авторизация и предоставление персональных данных, не пользуются услугами, которые подразумевают сдачу биометрии, и стараются использовать для оплаты запасную банковскую карту, на которой, как правило, не хранятся денежные средства. О персональных данных чаще информирована наиболее социально активная часть россиян: люди в возрасте от 25, материально обеспеченные работающие россияне. В меньшей степени о об этом осведомлена более молодая аудитория, а также люди, не имеющие постоянной работы и достаточных материальных средств. "Мы спрашивали, насколько россияне готовы соблюдать меры, обозначенные выше. Список может быть не исчерпывающим. Но в целом показательно, что активные меры по отдельным параметрам принимает не более трети россиян", - заключает Соколова.
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Анастасия Селезнева
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ии, россия, ниу вшэ, технологии, эксклюзив
Мошенничество, ИИ, РОССИЯ, НИУ ВШЭ, Технологии, Эксклюзив
11:47 21.06.2024 (обновлено: 11:50 21.06.2024)
 
Россияне знают, как победить мошенников. Но хотят ли?

Доцент Соколова: активные меры по борьбе с мошенниками принимает не более трети россиян

© fotolia.com / Maksim KabakouИнтернет защита
Интернет защита - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© fotolia.com / Maksim Kabakou
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%Аналитика
Анастасия Селезнева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Половина россиян опасается роста активности мошенников на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Сколько из них готовы принять меры для обеспечения собственной безопасности, выясняла Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательский холдинг РОМИР в совместном исследовании. Об этом агентству "Прайм" рассказывает кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Татьяна Соколова.
Обеспокоенность сценариями развития информационных технологий в большей степени свойственна жителям Северо-Кавказского, Южного, реже — Уральского ФО, отмечает эксперт.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Менее трети респондентов (30,2%) проверяют уровень безопасности сайтов, 28,5% — читают соглашения о конфиденциальности персональных данных, 27,8% — чистят историю поисковых запросов и историю просмотров веб-страниц, 26,5% — настраивают режим приватности в социальных сетях, 26% — задают вопросы о целях использования персональных данных.
Около четверти респондентов не используют сервисы, в которых необходимы авторизация и предоставление персональных данных, не пользуются услугами, которые подразумевают сдачу биометрии, и стараются использовать для оплаты запасную банковскую карту, на которой, как правило, не хранятся денежные средства.
О персональных данных чаще информирована наиболее социально активная часть россиян: люди в возрасте от 25, материально обеспеченные работающие россияне. В меньшей степени о об этом осведомлена более молодая аудитория, а также люди, не имеющие постоянной работы и достаточных материальных средств.
"Мы спрашивали, насколько россияне готовы соблюдать меры, обозначенные выше. Список может быть не исчерпывающим. Но в целом показательно, что активные меры по отдельным параметрам принимает не более трети россиян", - заключает Соколова.
- Законопроект, детализирующий статью мошенничество УК, внесен в Госдуму
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул
15 июня, 05:23
 
МошенничествоИИРОССИЯНИУ ВШЭТехнологииЭксклюзив
 
 
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