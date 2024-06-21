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Набиуллина назвала набирающую популярность мошенническую схему

Набиуллина назвала набирающую популярность мошенническую схему - 21.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала набирающую популярность мошенническую схему

Популярность среди мошенников в РФ набирают схемы с кредитами, а также вовлечение в преступные схемы школьников и студентов, сказала глава Банка России Эльвира... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:40+0300

2024-06-21T12:40+0300

2024-06-21T12:40+0300

мошенничество

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Популярность среди мошенников в РФ набирают схемы с кредитами, а также вовлечение в преступные схемы школьников и студентов, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Конгресса волонтеров финансового просвещения. "Мы в прошлом уделяли большое внимание безопасности переводов, законодательные механизмы, период охлаждения и так далее, и работа на уровне банков – надо смотреть, насколько этих мер достаточно. Сейчас особую популярность среди мошенников набирают "кредитные схемы", а это еще более опасные схемы, когда люди не просто переводят свои сбережения мошенникам, а берут кредит. Остаются должны банкам и переводят средства мошенникам", - сказала она. Банк России обсуждает, какие защитные механизмы можно будет использовать. Глава ЦБ считает, что в этой сфере нужно больше работать с людьми, предупреждать об этих схемах. "Еще одна проблема, которая уже приобретает, к сожалению, массовое распространение – это вовлечение в преступные схемы школьников и студентов. Мошенники часто используют школьников и студентов в качестве дропперов, когда школьники и студенты оформляют свою карту, отдают каким-то мошенникам, соответственно, все это используется для выведения средств, обналичиваются похищенные деньги", - отметила Набиуллина. Глава Центробанка обратила внимание, чтобы школьники и студенты, получая свою первую банковскую карту, понимали, что если они позволят использовать себя в качестве дропперов, то у них испортится кредитная история, и им потом тяжело будет пользоваться финансовыми услугами, которые им будут нужны.

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эльвира набиуллина, россия