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Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы

Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы - 21.06.2024, ПРАЙМ

Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил отбирать водительские права у уклонистов от военной службы, пишет Daily Mail. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T23:00+0300

2024-06-21T23:00+0300

2024-06-21T23:00+0300

политика

уклонисты

военная служба

великобритания

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Москва, 21 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил отбирать водительские права у уклонистов от военной службы, пишет Daily Mail."У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов. В европейских странах действуют по-разному: есть метод с водительскими правами, доступом к финансам и множество других", — уточнил глава британского правительства.Сунак не уточнил имел ли он в виду под "лишением доступа к финансам" изъятие у граждан банковских карт.Ранее председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в Евросоюзе всеобщую воинскую повинность. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

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уклонисты, военная служба, великобритания