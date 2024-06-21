https://1prime.ru/20240621/naznachenie-849398525.html
Назначен первый замглава Минсельхоза
Назначен первый замглава Минсельхоза - 21.06.2024, ПРАЙМ
Назначен первый замглава Минсельхоза
Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T22:08+0300
2024-06-21T22:08+0300
2024-06-21T22:08+0300
кабмин
минсельхоз
назначение
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении. Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. "Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении. С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.
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минсельхоз, назначение
Кабмин, Минсельхоз, назначение
Назначен первый замглава Минсельхоза
Фастова назначена первым замглавы Минсельхоза, Шевелкина - заместителем министра
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении.
Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства.
"Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении.
С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт российского зерна