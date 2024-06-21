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Назначен первый замглава Минсельхоза - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Назначен первый замглава Минсельхоза
Назначен первый замглава Минсельхоза - 21.06.2024, ПРАЙМ
Назначен первый замглава Минсельхоза
Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T22:08+0300
2024-06-21T22:08+0300
кабмин
минсельхоз
назначение
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении. Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. "Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении. С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.
https://1prime.ru/20240621/minselkhoz--849378388.html
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минсельхоз, назначение
Кабмин, Минсельхоз, назначение
22:08 21.06.2024
 
Назначен первый замглава Минсельхоза

Фастова назначена первым замглавы Минсельхоза, Шевелкина - заместителем министра

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении.
Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства.
"Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении.
С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.
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