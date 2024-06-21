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Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ
Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ - 21.06.2024, ПРАЙМ
Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ
Отечественные технологии должны стать основополагающими при разведке природных ресурсов в России, сообщил генеральный директор государственной комиссии по... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T20:51+0300
2024-06-21T20:51+0300
полезные ископаемые
недра
роснедра
технологии
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Отечественные технологии должны стать основополагающими при разведке природных ресурсов в России, сообщил генеральный директор государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в рамках конференции "Энергия недр - на пути к высоким достижениям", приуроченной к двадцатилетию Роснедр. "Обеспеченность запасами у многих видов полезных ископаемых России одна из самых больших в мире. Ну и очевидно, что Россия, обладающая уникальными запасами природных ископаемых, не может полагаться на западное решение недропользования. Поэтому тот проектный принцип, который Роснедра сделали и который положен в основу системы оценки запасов, предполагает, что именно отечественные технологии геологоразведки должны стать ключом к эффективному освоению российских недр", - заявил Шпуров. Он также назвал инструменты, которые влияют на дальнейшую цифровизацию в процессе экспертизы: развитие личного кабинета и реестра экспертов, внедрение системы интерактивной экспертизы на базе модификации данных, а также интегрирование сквозных цифровых моделей от геологоразведки до переработки и обогащения. Дальнейшие перспективы связаны с развитием технологических полигонов трудноизвлекаемых запасов, отметил Шпуров. По его словам, это позволит вовлечь дополнительно 7 миллиардов тонн трудноизвлекаемых запасов нефти.
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полезные ископаемые, недра, роснедра, технологии
полезные ископаемые, недра, Роснедра, Технологии
20:51 21.06.2024
 
Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ

ГКЗ: отечественные технологии должны стать ключевыми при разведке недр России

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Роснедра в 2013 г ожидают снижения платежей за недра на 13% - до 41,6 млрд руб
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Отечественные технологии должны стать основополагающими при разведке природных ресурсов в России, сообщил генеральный директор государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в рамках конференции "Энергия недр - на пути к высоким достижениям", приуроченной к двадцатилетию Роснедр.
"Обеспеченность запасами у многих видов полезных ископаемых России одна из самых больших в мире. Ну и очевидно, что Россия, обладающая уникальными запасами природных ископаемых, не может полагаться на западное решение недропользования. Поэтому тот проектный принцип, который Роснедра сделали и который положен в основу системы оценки запасов, предполагает, что именно отечественные технологии геологоразведки должны стать ключом к эффективному освоению российских недр", - заявил Шпуров.
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Он также назвал инструменты, которые влияют на дальнейшую цифровизацию в процессе экспертизы: развитие личного кабинета и реестра экспертов, внедрение системы интерактивной экспертизы на базе модификации данных, а также интегрирование сквозных цифровых моделей от геологоразведки до переработки и обогащения.
Дальнейшие перспективы связаны с развитием технологических полигонов трудноизвлекаемых запасов, отметил Шпуров. По его словам, это позволит вовлечь дополнительно 7 миллиардов тонн трудноизвлекаемых запасов нефти.
 
полезные ископаемыенедраРоснедраТехнологии
 
 
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