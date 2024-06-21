https://1prime.ru/20240621/nedra-849397898.html

Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ

Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ - 21.06.2024, ПРАЙМ

Недра России должны исследовать отечественные технологии, заявили в ГКЗ

Отечественные технологии должны стать основополагающими при разведке природных ресурсов в России, сообщил генеральный директор государственной комиссии по... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T20:51+0300

2024-06-21T20:51+0300

2024-06-21T20:51+0300

полезные ископаемые

недра

роснедра

технологии

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Отечественные технологии должны стать основополагающими при разведке природных ресурсов в России, сообщил генеральный директор государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в рамках конференции "Энергия недр - на пути к высоким достижениям", приуроченной к двадцатилетию Роснедр. "Обеспеченность запасами у многих видов полезных ископаемых России одна из самых больших в мире. Ну и очевидно, что Россия, обладающая уникальными запасами природных ископаемых, не может полагаться на западное решение недропользования. Поэтому тот проектный принцип, который Роснедра сделали и который положен в основу системы оценки запасов, предполагает, что именно отечественные технологии геологоразведки должны стать ключом к эффективному освоению российских недр", - заявил Шпуров. Он также назвал инструменты, которые влияют на дальнейшую цифровизацию в процессе экспертизы: развитие личного кабинета и реестра экспертов, внедрение системы интерактивной экспертизы на базе модификации данных, а также интегрирование сквозных цифровых моделей от геологоразведки до переработки и обогащения. Дальнейшие перспективы связаны с развитием технологических полигонов трудноизвлекаемых запасов, отметил Шпуров. По его словам, это позволит вовлечь дополнительно 7 миллиардов тонн трудноизвлекаемых запасов нефти.

https://1prime.ru/20240611/afganistan-849049932.html

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полезные ископаемые, недра, роснедра, технологии