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Нефтяные фьючерсы нацелены на повышение по итогам второй недели подряд - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Нефтяные фьючерсы нацелены на повышение по итогам второй недели подряд
Нефтяные фьючерсы нацелены на повышение по итогам второй недели подряд - 21.06.2024, ПРАЙМ
Нефтяные фьючерсы нацелены на повышение по итогам второй недели подряд
Фьючерсы на нефть в пятницу практически не изменились в цене, но нацелены завершить в плюсе вторую неделю подряд на фоне признаков улучшения спроса и снижения... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T20:07+0300
2024-06-21T20:07+0300
рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в пятницу практически не изменились в цене, но нацелены завершить в плюсе вторую неделю подряд на фоне признаков улучшения спроса и снижения запасов нефти и топлива в США, мировом лидере по потреблению нефти.По состоянию на 13.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть с поставкой в августе выросли в цене на 23 цента, или 0,3%, до 85,94 доллара, а аналогичные фьючерсы на WTI подорожали на 31 цент, или 0,4%, до 81,60 доллара.Оба сорта могут завершить вторую неделю повышением почти на 4%. С начала месяца цены пока выросли более чем на 5% и достигли максимума более чем за семь недель."Сезонное повышение спроса, на которое указывают последние данные EIA, возобновление конфронтации между Израилем и 'Хезболлой', а также сезон ураганов могут обеспечить высокие цены летом", – написали в заметке аналитики Citi.Данные Управления энергетической информации США (EIA), опубликованные в четверг, показали, что совокупные поставки, показатель спроса на нефть в стране, на неделе, истекшей 14 июня, выросли на 1,9 млн баррелей в день до 21,1 млрд баррелей ф день.Кроме того, согласно данным, коммерческие запасы нефти в США на неделе 8-14 июня упали на 2,5 млн баррелей до 457,1 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.Запасы бензина снизились на 2,3 млн баррелей до 231,2 млн баррелей, тогда как ожидалось увеличение на 600 000 баррелей.Перспективы спроса в других регионах также способствовали росту цен."Признаки повышения спроса в Азии тоже благоприятно отразились на настрое. Нефтеперерабатывающие заводы в регионе также возвращают в эксплуатацию мощности после технических работ", – указали аналитики ANZ Research.Тем временем украинские военные сообщили, что утром в пятницу атаковали четыре НПЗ, радиолокационные станции и другие военные объекты в России.Глава ливанской организации "Хезболла" на этой неделе пообещал, что в случае трансграничного конфликта будет начата полномасштабная война с Израилем, а также впервые озвучил угрозы в адрес Кипра.Американские данные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа новых заявок на пособия по безработице, что может привести к сохранению ставок ФРС на текущем уровне.Повышенные процентные ставки обычно ограничивают экономический рост и, в свою очередь, спрос на нефть.
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
20:07 21.06.2024
 

Нефтяные фьючерсы нацелены на повышение по итогам второй недели подряд

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в пятницу практически не изменились в цене, но нацелены завершить в плюсе вторую неделю подряд на фоне признаков улучшения спроса и снижения запасов нефти и топлива в США, мировом лидере по потреблению нефти.
По состоянию на 13.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть с поставкой в августе выросли в цене на 23 цента, или 0,3%, до 85,94 доллара, а аналогичные фьючерсы на WTI подорожали на 31 цент, или 0,4%, до 81,60 доллара.
Оба сорта могут завершить вторую неделю повышением почти на 4%. С начала месяца цены пока выросли более чем на 5% и достигли максимума более чем за семь недель.
"Сезонное повышение спроса, на которое указывают последние данные EIA, возобновление конфронтации между Израилем и 'Хезболлой', а также сезон ураганов могут обеспечить высокие цены летом", – написали в заметке аналитики Citi.
Данные Управления энергетической информации США (EIA), опубликованные в четверг, показали, что совокупные поставки, показатель спроса на нефть в стране, на неделе, истекшей 14 июня, выросли на 1,9 млн баррелей в день до 21,1 млрд баррелей ф день.
Кроме того, согласно данным, коммерческие запасы нефти в США на неделе 8-14 июня упали на 2,5 млн баррелей до 457,1 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.
Запасы бензина снизились на 2,3 млн баррелей до 231,2 млн баррелей, тогда как ожидалось увеличение на 600 000 баррелей.
Перспективы спроса в других регионах также способствовали росту цен.
"Признаки повышения спроса в Азии тоже благоприятно отразились на настрое. Нефтеперерабатывающие заводы в регионе также возвращают в эксплуатацию мощности после технических работ", – указали аналитики ANZ Research.
Тем временем украинские военные сообщили, что утром в пятницу атаковали четыре НПЗ, радиолокационные станции и другие военные объекты в России.
Глава ливанской организации "Хезболла" на этой неделе пообещал, что в случае трансграничного конфликта будет начата полномасштабная война с Израилем, а также впервые озвучил угрозы в адрес Кипра.
Американские данные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа новых заявок на пособия по безработице, что может привести к сохранению ставок ФРС на текущем уровне.
Повышенные процентные ставки обычно ограничивают экономический рост и, в свою очередь, спрос на нефть.
 
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